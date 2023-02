Kfz-Haftpflicht: Wann ein geschädigter Unternehmer mehr als den entgangenen Gewinn verlangen kann

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Auf dem Verkehrsgerichtstag stritten Richter, Verkehrsanwälte, Sachverständige und Versicherer über Schadenersatz nach Unfällen, die Promillegrenze für E-Scooter, den Zugang zu Fahrzeugdaten und die Haftung autonom fahrender Autos. Überwiegend setzte sich in den Empfehlungen ein hoher Verbraucherschutz durch. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Etwa drei Viertel der 50 größten Marktteilnehmer fuhr 2021 versicherungstechnisch in die Gewinnzone. Einigen von ihnen gelang dies besonders eindrucksvoll – der Spitzenreiter schrieb fast 20 Cent Gewinn pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...

Ein Porsche fuhr auf der Autobahn hinter einem Mercedes her. Dabei wurde der Sportwagen durch ein Stückchen Metall getroffen und beschädigt. Das Stuttgarter Landgericht hatte anschließend zu klären, wer für den Schaden zur Verantwortung gezogen werden kann. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Eine Autofahrerin war in einiger Entfernung ihres Zuhauses in eine Kollision verwickelt worden. Weil sie ihr Fahrzeug am Wohnort statt nahe der Unfallstelle reparieren ließ, kürzte der Versicherer des Unfallverursachers die Abschleppkosten. Der Fall landete schließlich vor Gericht. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...