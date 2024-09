Kfz-Haftpflicht: So (un)profitabel sind die Marktgrößen

9.9.2024 (€) – Die nach Umsatz größten Autoversicherer erzielten 2022 mehrheitlich Schaden-Kosten-Quoten von unter 100 Prozent. Versicherungstechnisch in der Verlustzone landete neben den drei Huk-Schwestern (Allgemeine, Huk-Coburg a.G. und Huk24) auch die DEVK Allgemeine. Nur die Allianz konnte die Quote senken. Am stärksten nach oben ging der Wert bei der Huk24. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

