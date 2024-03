Keine uneingeschränkte winterliche Räum- und Streupflicht

5.3.2024 – Die winterliche Räum- und Streupflicht einer Gemeinde besteht nicht uneingeschränkt. Sie steht vielmehr unter dem Vorbehalt des Mach- und Zumutbaren. Auch die Priorisierung belebter Straßen und Fußgängerüberwege ist rechtlich nicht zu beanstanden. So entschied das Oberlandesgericht Celle in einem Urteil vom 7. Februar 2024 (14 U 105/23).

Eine Frau war bei dem Versuch, eine durch Schnee glatte Straße zu überqueren, ausgerutscht. Dabei hatte sie sich verletzt.

Der für die Straße zuständigen Gemeinde warf sie vor, ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt zu haben. Hätte jene die Straße zeitnah zu den Schneefällen von den Schneemassen befreit beziehungsweise gestreut, wäre es nicht zu dem Sturz gekommen.

Keine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht

Die Verunglückte verklagte die Gemeinde daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes. Ohne Erfolg: Ebenso wie die Vorinstanz, wies auch das Oberlandesgericht Celle die Klage als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter richtet sich der Umfang der winterlichen Räum- und Streupflicht nach den Umständen des Einzelfalls sowie danach, wie wichtig und gefährlich die zu berücksichtigenden Straßen und Wege sind. Eine Rolle spiele auch die Stärke des zu erwartenden Verkehrs.

Maßnahmen erst nach Ende starker Schneefälle

Wird es erst im Laufe des Tages glatt, müsse einem Verkehrssicherungspflichtigen ein angemessener Zeitraum eingeräumt werden, um die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.

Es müssten auch keine zwecklosten Maßnahmen ergriffen werden. So könnten zum Beispiel Streumittel alsbald durch dichten Schneefall wieder verdeckt werden, so dass sie wirkungslos blieben. Mit dem Streuen beziehungsweise Räumen müsse daher erst nach Ende starker Schneefälle begonnen werden.

Die Mitarbeiter der beklagten Gemeinde hätten den Streuplan so schnell wie möglich und unter Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien abgearbeitet. Wegen heftiger Schneefälle war mit den Arbeiten jedoch erst mittags, als diese nachließen, begonnen worden.

Risiko einer Selbstgefährdung in Kauf genommen

Die Straße, auf der die Klägerin ausgerutscht war, habe durch ein Wohngebiet geführt. Weil sich der Unfall an einem Sonntag ereignet hatte, habe dort nicht mit bedeutendem Fußgängerverkehr gerechnet werden müssen. Anders als deutlich höher frequentierte Straßen und Wege, habe das Wohngebiet bei den Streu- und Räumarbeiten folglich keine Priorität gehabt.

Im Übrigen habe sich die Klägerin beim Überqueren der Straße sehenden Auges in Gefahr begeben und das Risiko einer Selbstgefährdung in Kauf genommen. Die Gemeinde habe sich nach all dem nicht einer Verletzung ihrer Verkehrssicherungspflicht schuldig gemacht.