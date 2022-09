Keine Stornogebühr bei Reiserücktritt wegen außergewöhnlicher Umstände?

5.9.2022 – Einem Reisenden, der im Frühjahr 2020 wegen der sich abzeichnenden Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie von einem Reisevertrag zurückgetreten ist, durften von dem Reiseveranstalter keine Stornokosten in Rechnung gestellt werden. Das galt zumindest dann, wenn der Veranstalter die Reise kurz nach der Stornierung ohnehin abgesagt hätte. So entschied das Landgericht Frankfurt am Main in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 7. Juli 2022 (2-24 S 243/21).

Der Kläger hatte für sich, seine Ehefrau und ein weiteres Paar bei einem Reiseveranstalter eine einwöchige Mallorca-Reise gebucht. Diese sollte Mitte März 2020 stattfinden.

Die Reisebedingungen sahen vor, dass bei einem Rücktritt des Mannes zwischen dem 30. und 14. Tag vor Reisebeginn eine Entschädigungspauschale von 55 Prozent des Reisepreises zu zahlen ist. Darauf pochte der Reiseveranstalter, als sein Kunde am 4. März 2020 wegen der sich abzeichnenden Beschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie seinen Rücktritt von dem Reisevertrag erklärte.

Der Kläger zahlte dem Unternehmen nur einen Teil des Preises zurück und das, obwohl der Veranstalter die Reise kurz darauf aus dem gleichen Grund selbst absagte.

Außergewöhnliche Umstände am Ort der Reise

Der verhinderte Reisende reichte daher Klage beim Frankfurter Landgericht ein. Mit der wollte er erreichen, dass ihm der Veranstalter den vollständigen Reisepreis zu erstatten hat.

Mit Erfolg: Das Gericht gab seiner Klage in vollem Umfang statt. Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass ein Reiseveranstalter grundsätzlich dazu berechtigt ist, einen Teil des Preises als Entschädigung zurückzubehalten, wenn ein Kunde vor Antritt seines Urlaubs von einem Reisevertrag zurücktritt.

Dazu sei er aber nur in Fällen befugt, in denen keine außergewöhnlichen Umstände am Ort der Reise vorliegen würden. Bei der Corona-Pandemie habe es sich jedoch um solche Umstände gehandelt.

WERBUNG

Keine Entschädigung

Es komme hinzu, dass das beklagte Unternehmen die Reise kurz nach dem Vertragsrücktritt durch den Kläger aus dem gleichen Grund selbst abgesagt habe. Ihm stehe auch daher keine Entschädigung zu.

„Denn andernfalls wird ein Reiseveranstalter bei Reisen, die wegen der Pandemie oder aus anderen außergewöhnlichen Umständen sowieso nicht stattfinden, bessergestellt, wenn ein Kunde zuvor von sich aus die Reise aus demselben Grund storniert“, so das Gericht. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Was sagen andere Gerichte?

Das Düsseldorfer Amtsgericht war im Mai 2021 in einem ähnlichen Fall zu einer vergleichbaren Einschätzung gelangt wie das Frankfurter Landgericht (VersicherungsJournal 24.1.2022).

Dass ein Rücktritt von einem Reisevertrag auch dann keine Stornokosten nach sich ziehen muss, wenn der Veranstalter selbst die Reise nicht absagt, belegt eine Entscheidung des Frankfurter Oberlandesgerichts vom 30. Juni dieses Jahres (15.8.2022).