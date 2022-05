Keine Hilfeleistungen für behinderungsbedingte Mehrkosten im Urlaub?

24.5.2022 – Behinderte Menschen haben in der Regel einen Anspruch auf Zahlung von Eingliederungs-Hilfeleistungen für Kosten, die entstehen, weil sie bei einer Urlaubsreise auf eine Begleitperson angewiesen sind. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 19. Mai 2022 entschieden (B 8 SO 13/20 R).

Der auf einen Rollstuhl angewiesene behinderte Kläger lebt in seiner eigenen Wohnung. Dort wird er rund um die Uhr von drei angestellten Assistenten betreut. Die dadurch entstehenden Kosten werden vom zuständigen Sozialhilfeträger übernommen.

Streit um Kosten für Begleitperson

Bei dem beantragte der Mann im Jahr 2016 im Rahmen von Leistung der Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft die Übernahme von Kosten für eine Begleitperson. Deren Hilfe benötigte er nach eigenen Angaben, um eine von ihm geplante einwöchige Nordseekreuzfahrt mit zwei Landausflügen antreten zu können. Die eigenen Reisekosten wollte er selbst tragen.

Der Sozialhilfeträger weigerte sich jedoch, die begehrten rund 2.000 Euro zu übernehmen. Als Leistung zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben könnten zwar auch Kosten für Urlaubsreisen übernommen werden.

Voraussetzung sei aber, dass durch den Urlaub die Folgen der Behinderung mindestens gemildert würden und der Urlaub dazu beitrage, den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern und hierbei insbesondere die Begegnung mit nicht behinderten Menschen zu fördern. Letzterem werde die Reise nicht gerecht.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht Leipzig als auch das von dem Betroffenen in Berufung angerufene Sächsische Landessozialgericht an. Die Richter hielten die Klage für unbegründet. Der Behinderte zog daraufhin vor das Bundessozialgericht. Dort errang er einen Etappenerfolg.

Gleichartige Bedürfnisse

Nach Ansicht des Revisionsgerichts kommt die Erstattung der Kosten für eine Begleitperson als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auch dann in Betracht, wenn der Wunsch eines Behinderten, in Urlaub zu fahren, besteht, ohne dass gleichzeitig die Begegnung mit nicht behinderten Menschen gefördert wird.

Denn ein allgemeines Urlaubsbedürfnis bestehe sowohl bei behinderten als auch bei nicht behinderten Menschen in gleicher Weise. Behinderten stehe daher zwar kein Anspruch auf Übernahme der eigenen Reisekosten zu.

„Dagegen sind behinderungsbedingte Mehrkosten wie die Reisekosten einer notwendigen Begleitperson, mit denen der behinderte Mensch allein aufgrund seiner Behinderung konfrontiert ist, zu übernehmen, wenn sie vor dem Hintergrund seiner angemessenen individuellen Wünsche notwendig zum Erreichen der Leistungsziele sind und das Teilhabebedürfnis – hier nach Erholung – nicht bereits erfüllt ist“, so das Bundessozialgericht.

Der Fall wurde trotz allem noch nicht endgültig entschieden. Denn den Richtern fehlen insbesondere Feststellungen dazu, ob dem Mann die Buchung einer anderen, im Wesentlichen gleichartigen Reise möglich gewesen wäre, welche geringere oder keine behinderungsbedingten Mehrkosten ausgelöst hätte. Die Sache wurde daher an das Landessozialgericht zurückverwiesen. Das hat nun die entsprechenden Feststellungen nachzuholen.