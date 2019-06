Keine Entschädigung trotz vierstündiger Flugverspätung?

Weitere Artikel aus Markt & Politik

Im vergangenen Jahr hatten Erwerbspersonen pro Kopf so viele Fehltage wie noch niemals zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse, der auch die stark betroffenen Tätigkeitsbereiche identifiziert. (Bild: Wichert) mehr ...

Ein Kind war am ersten Urlaubstag gegen eine Balkontürscheibe gelaufen und hatte sich dabei verletzt. Unter welchen Voraussetzungen der Reiseveranstalter Schadenersatz und ein Schmerzensgeld zahlen muss, hat der Bundesgerichtshof entschieden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Die Stimmung in der Versicherungsbranche ist geprägt von Unsicherheiten. Als Hoffnungsträger dient die Digitalisierung. Was das für die Vermittler bedeutet und warum sie davon sogar profitieren. (Bild: Sopra Steria) mehr ...

Welche Anbieter ihre Kunden mit der Produktqualität oder -gestaltung am meisten begeistern, hat Servicevalue in einer aktuellen Untersuchung ermittelt. Für die Assekuranz und die Finanzvertriebe sind die Ergebnisse im Vergleich der über 200 aufgelisteten Branchen kein Ruhmesblatt. (Bild: Wichert) mehr ...

26.6.2019 –

Wohnen ist vielerorts in Deutschland gut finanzierbar. In welchen Regionen sich der Erwerb von Immobilien lohnt und wo es besser ist, nicht in die eigenen vier Wände zu investieren, zeigt der Wohnatlas 2019. (Bild: Postbank) mehr ...