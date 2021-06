Keine Entschädigung nach Pleite des Reiseveranstalters

Weitere Artikel aus Markt & Politik

1.6.2021 –

Servicevalue hat in einer Umfrage ermittelt, welche Anbieter von Policen gegen Gefahren aus dem Internet besonders fair aufgestellt sind. Vier Anbieter schafften es in diesem Jahr, in die Spitzengruppe aufzusteigen. Zwei Versicherer mussten sie verlassen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...