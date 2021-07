Keine Ausgleichszahlung trotz Pilotenstreik?

29.7.2021 – Ein Flug war annulliert worden, weil ein rechtmäßiger Streik der Beschäftigten eines Luftfahrtunternehmens zum Durchsetzen von Gehaltserhöhungen und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen stattgefunden hatte. Hierbei handelt es sich nicht um einen „außergewöhnlichen Umstand“, der eine Fluggesellschaft von ihrer Verpflichtung zur Leistung von Ausgleichszahlungen befreien könnte. Das hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 23. März 2021 entschieden (C-28/20).

Der Kläger hatte einen Flug von Malmö nach Stockholm gebucht. Wegen eines am selben Tag stattfindenden Pilotenstreiks wurde der Flug annulliert.

Vorausgegangen waren vergebliche Verhandlungen zwischen der Fluggesellschaft und der Gewerkschaft der Piloten zur Durchsetzung einer Gehaltserhöhung sowie der Verbesserung der Arbeitsverhältnisse. Die mündeten schließlich in dem Streik.

Außergewöhnlicher Umstand?

Die Forderung des Mannes auf eine Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung wurde von dem Luftfahrtunternehmen zurückgewiesen.

Bei dem Streik habe es sich um einen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne der Verordnung gehandelt. Dieser sei nicht Teil der normalen Ausübung ihrer Tätigkeit und folglich nicht von ihr beherrschbar gewesen. Den Fluggästen, so auch dem Betroffenen, würde daher keine Ausgleichszahlung zustehen.

Dieser Argumentation schloss sich der Europäische Gerichtshof nicht an. Er hielt die Klage des verhinderten Fluggastes für gerechtfertigt. Seiner Ansicht nach handelt es sich bei einem Streik nämlich um eine der möglichen Erscheinungsformen von Kollektivverhandlungen und somit um ein Grundrecht.

Ein Streik sei folglich als Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit eines Arbeitgebers anzusehen. Das gelte insbesondere dann, wenn er unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen organisiert werde. Diese Voraussetzung sei nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in dem entschiedenen Fall erfüllt worden.

Keine Regel ohne Ausnahme

Im Übrigen verfüge ein von einem regulären Streik betroffener Arbeitgeber grundsätzlich über die Mittel, sich darauf vorzubereiten und damit gegebenenfalls dessen Folgen abzufangen.

„Insofern kann ein Luftfahrtunternehmen, wie jeder Arbeitgeber, dessen Beschäftigte zur Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen und einer höheren Bezahlung streiken, nicht behaupten, es habe keinerlei Einfluss auf die Streikmaßnahmen“, so der Europäische Gerichtshof.

Dem folgend könne ein Streik von Beschäftigten einer Fluggesellschaft nicht als „außergewöhnlicher Umstand“ im Sinne der Verordnung über die Fluggastrechte angesehen werden, „wenn er mit Forderungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen zwischen dem Unternehmen und seinen Beschäftigten verbunden sei, die im Rahmen des betriebsinternen sozialen Dialogs verhandelt werden können“, so die Richter.

Das sei bei Gehaltsverhandlungen in der Regel der Fall. Eine Ausnahme gelte nur in Fällen, in denen einem Streik Forderungen zugrunde liegen, die nur von staatlichen Stellen erfüllt werden können und daher für eine Airline nicht tatsächlich beherrschbar sind. Das gilt nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018 auch in Fällen eines „wilden“ Streiks (VersicherungsJournal 18.4.2018).