Kein Stellplatz für Elektroautos?

21.3.2022 – Ein Beschluss einer Eigentümerversammlung, nach welchem das Abstellen eines Elektrofahrzeugs auf den zu den jeweiligen Wohnungen gehörenden Tiefgaragenparkplätzen untersagt wird, ist nichtig. Denn ein derartiger Beschluss verstößt gegen wesentliche gesetzgeberische Ziele des Wohnungseigentum-Gesetzes, so das Amtsgericht Wiesbaden in einem Urteil vom 4. Februar 2022 (92 C 2541/21).

Der Entscheidung lag die Klage einer Besitzerin einer Eigentumswohnung zugrunde. Zu der gehörte, wie zu den übrigen Wohnungen, ein Fahrzeugabstellplatz in der Tiefgarage des Anwesens.

Nicht hinnehmbare Gefahr?

Der Mieter der Wohnung der Klägerin besaß ein Hybrid-Fahrzeug. Dieses stellte er regelmäßig auf dem Tiefgaragenplatz ab. Einige Zeit später beschloss die Eigentümerversammlung gegen den ausdrücklichen Willen der Frau mehrheitlich, das Abstellen derartiger Wagen in der Tiefgarage zu untersagen.

Sie argumentierte, dass von Elektroautos im Fall eines Brandes eine erhebliche Gefahr ausgehe. Denn sollte es zu einem Brand der Batterien eines E-Autos kommen, könne dieser mit Löschschaum nicht gelöscht werden. Elektrofahrzeuge müssten im Brandfall vielmehr durch die Feuerwehr in einen speziellen Container gezogen werden, um das Feuer in den Griff zu bekommen.

Das Hineinfahren mit einem solchen Container in die Tiefgarage sei aber nicht möglich. Ein möglicher Brand eines E-Autos stelle daher eine nicht hinnehmbare Gefahr für das Gemeinschaftseigentum dar.

Die Klägerin sah in dem Beschluss der Eigentümerversammlung einen unzulässigen Eingriff in ihr Sondernutzungsrecht. Der Beschluss verstoße außerdem gegen die gesetzgeberischen Ziele zur Förderung der Elektromobilität. Er müsse daher von ihr nicht hingenommen werden.

Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung

Dem schloss sich das Wiesbadener Amtsgericht an. Es gab der Klage der Besitzerin der Eigentumswohnung statt.

Nach Ansicht der Richter verstößt der Beschluss gegen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Denn mit dem Wohnungseigentums-Modernisierungsgesetz habe der Gesetzgeber in § 20 Absatz 2 Nr. 2 jedem einzelnen Wohnungseigentümer ein individuelles Recht auf Gestaltung baulicher Maßnahmen, welche dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge dienen, eingeräumt.

Dieser Anspruch sei nicht abdingbar und würde mit dem Beschluss der Wohnungseigentümer-Versammlung ins Leere laufen. Denn es widerspreche dem gesetzgeberischen Ziel, wenn ein Wohnungseigentümer die Installation einer Lademöglichkeit zwar erzwingen, sie anschließend jedoch nicht nutzen könne.

Das gelte auch unter Berücksichtigung des Einwands der Wohnungseigentümer-Versammlung, dass von Elektrofahrzeugen eine besondere Brandgefahr ausgehe.