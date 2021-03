Kein Lohn wegen vom Chef erzwungener Quarantäne?

18.3.2021 – Ein Arbeitgeber hatte einen Beschäftigten für zwei Wochen in häusliche Isolation geschickt, ohne dass eine behördliche Anweisung vorlag. In diesem Fall muss er dem Arbeitnehmer für diese Zeit den Lohn fortzahlen. Das hat das Arbeitsgericht Dortmund mit Urteil vom 24. November 2020 entschieden (5 Ca 2057/20).

Der Entscheidung lag die Klage eines Beschäftigten zugrunde, der sich zusammen mit seiner Ehefrau in der Zeit zwischen dem 11. und 15. März 2020 in einer Ferienwohnung mit Selbstversorgung in Tirol aufgehalten hatte.

Unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Österreich-Urlaub teilte ihm sein Arbeitgeber mit, dass er nicht zur Arbeit kommen dürfe. Er müsse sich vielmehr mit seiner Frau für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Dieser Aufforderung kamen die Eheleute nach.

Die Zeit der Quarantäne zog der Unternehmer anschließend von dem Positivsaldo des Arbeitszeitkontos des Mannes ab. Damit war dieser nicht einverstanden. Er zog daher vor Gericht.

Fehlende behördliche Anordnung

Seine Klage begründete er damit, dass die Quarantäne nicht behördlich angeordnet worden sei. Vor seiner Abreise sei Tirol vom RKI auch nicht als Risikogebiet eingestuft worden.

Unabhängig davon seien die Wohnbedingungen am Ferienort zu berücksichtigen. In einer Ferienwohnung mit Selbstverpflegung bestehe nämlich ein deutlich geringeres Infektionsrisiko als bei einem Aufenthalt in anderen Quartieren.

Mit dieser Argumentation hatte der Beschäftigte Erfolg. Das Gericht gab seiner Klage in vollem Umfang statt.

Unternehmer trägt Vergütungsrisiko

Nach Ansicht der Richter wäre der Arbeitgeber nach den Grundsätzen der gesetzlichen Risikoverteilung allenfalls dann von der Verpflichtung zur Lohnfortzahlung befreit gewesen, wenn die zuständige Gesundheitsbehörde eine Betriebsschließung oder eine Quarantäne einzelner Beschäftigter angeordnet hätte.

„Beschließt nämlich ein Arbeitgeber aus eigenem Antrieb, seinen Betrieb zu schließen oder einen oder mehrere Arbeitnehmer zum Schutz der sonstigen Belegschaft in Quarantäne zu schicken, trägt er nach den Grundsätzen der Betriebsrisikolehre das Vergütungsrisiko“, so das Gericht.

Keine Regel ohne Ausnahme

Das gilt nach Meinung der Richter selbst dann, wenn der Anlass einer Betriebsstörung wie in dem entschiedenen Fall nicht aus einer vom Arbeitgeber beeinflussbaren Gefahrensphäre stammt.

Nur unter bestimmten Umständen wäre der Unternehmer gegebenenfalls nicht zur Lohnfortzahlung während der Zeit der Quarantäne verpflichtet gewesen. Hierfür hätte der Kläger jedoch entgegen einer Warnung des RKI quasi sehenden Auges nach Tirol reisen müssen.

Davon könne jedoch nicht ausgegangen werden. Denn bei Reisebeginn habe es noch keine entsprechende Warnung gegeben.

Eine Frage der Form des Aufenthalts

Tirol sei zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht als Risikogebiet eingestuft worden. Im Übrigen müsse auch die Form des Aufenthalts berücksichtigt werden.

„Denn eine Ferienwohnung mit Selbstversorgung bietet in solchen Fällen deutlich weniger Infektionsrisiko als beispielsweise der Aufenthalt in einem stark frequentierten Hotel oder einem Gasthof“, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Der beklagte Arbeitgeber habe daher die Zeit der Quarantäne des Mannes zu Unrecht von dessen Positivsaldo seines Arbeitszeitkontos abgezogen.