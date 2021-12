Kein Kurzarbeitergeld trotz Lockdown?

17.12.2021 – Ein Anspruch auf Zahlung von Kurzarbeitergeld wegen eines behördlich angeordneten Lockdowns besteht grundsätzlich nur dann, wenn der Arbeitsausfall der zuständigen Behörde unverzüglich angezeigt wird. Das gilt in der Regel auch, wenn ein Arbeitgeber nach einem ersten bewilligten Antrag erneut Kurzarbeit anordnen muss. So das Sozialgericht Landshut in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 29. Oktober 2021 (S 16 AL 66/21).

Nach einem staatlich angeordneten Lockdown hatte die Klägerin im Frühjahr letzten Jahres für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit angeordnet.

Ihr gleichzeitig gestellter Antrag auf Zahlung von Kurzarbeitergeld wurde kurz darauf von der Agentur für Arbeit für die Zeit von März bis Juni 2020 bewilligt.

Verwirkter Anspruch?

Ab 1. November 2020 musste der Betrieb wegen eines abermals angeordneten Lockdowns erneut für zwei Monate geschlossen werden. Das zeigte die Frau der Arbeitsagentur allerdings erst Anfang Februar 2021 an. Gleichzeitig stellte sie einen Antrag, um ihren Beschäftigten rückwirkend Kurzarbeitergeld zu gewähren.

Dem wollte die Agentur nicht entsprechen. Denn die Unternehmerin habe den Arbeitsausfall nicht rechtzeitig angezeigt. Der Anspruch auf Zahlung von Kurzarbeitergeld sei daher verwirkt.

Dieser Argumentation schloss sich das Landshuter Sozialgericht an. Es wies die wegen des Ablehnungsbescheids erhobene Klage der Firma als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter kann Kurzarbeitergeld frühestens von jenem Kalendermonat an gewährt werden, an dem die Anzeige über einen Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist. Die Anzeige habe schriftlich oder elektronisch zu erfolgen. Der erhebliche Arbeitsausfall sei hierbei glaubhaft zu machen.

Schuldhaftes Zögern

Selbst wenn der Ausfall wie im Fall der Betroffenen auf einem unabwendbaren Ereignis beruhe und ein vorausgegangener Antrag auf Gewährung von Kurzarbeitergeld positiv beschieden wurde, müsse auch ein Folgeantrag unverzüglich, das heißt, ohne schuldhaftes Zögern, gestellt werden.

Es sei der Klägerin trotz des Lockdowns auch zumutbar gewesen, den Antrag fristgerecht zu stellen.

Im Übrigen scheide eine Fortgeltung der Anzeige des ersten Arbeitsausfalls vom März 2020 nach dem Gesetz auch aus einem weiteren Grund aus. Denn seit dem letzten Kalendermonat mit Bezug von Kurzarbeitergeld, nämlich dem Juni 2020, seien bereits mindestens drei Monate ohne Bezug vergangen.

Die Nichtanzeige des Arbeitsausfalls sei folglich als schuldhaftes Zögern zu werten. Das könne auch durch die spätere Nachholung im Februar 2021 nicht geheilt werden und zwar unabhängig davon, ob die Unternehmerin selbst ausreichend über die gesetzlichen Voraussetzungen informiert gewesen sei oder nicht.