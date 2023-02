Kein Geld trotz Vorlage des Sparbuchs

2.2.2023 – Allein die Vorlage eines nicht entwerteten Sparbuchs durch dessen berechtigte Besitzerin reicht im Zweifelsfall nicht aus, dass diese einen Anspruch auf Auszahlung des darin dokumentierten Guthabens hat. Ob ein solcher Anspruch besteht, hängt vielmehr von den Umständen des Einzelfalls ab. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 20. Dezember 2022 hervor (17 U 151/21).

Die Klägerin hatte im Jahr 1992 bei einer Bank ein Sparkonto eröffnet. Die letzte Eintragung in dem ihr ausgehändigten Sparbuch stammte vom 21. März 1997 und zwar in Form einer Zinsgutschrift in Höhe von rund 2.600 Deutsche Mark sowie der Dokumentation einer Bareinzahlung von knapp 33.200 Deutsche Mark.

Im Januar 2020 kündigte die Frau den Sparvertrag. Sie legte ihrem Geldinstitut das nicht entwertete Sparbuch vor und verlangte eine Auszahlung des darin dokumentierten Guthabens von umgerechnet 70.100 Euro.

Telefonische Auflösung des Sparbuchs?

Dies verweigerte die Bank. Das Geldinstitut behauptete, dass das Sparbuch bereits im 16. April 1998 auf telefonische Weisung des von der Klägerin bevollmächtigten Ehemanns aufgelöst worden sei. Das damalige Guthaben sei nebst Zinsen weisungsgemäß auf ihrem Girokonto als Bareinzahlung verbucht worden. Das Geld sei anschließend für die Eheleute jeweils hälftig als Festgeld angelegt worden.

Dem hielt die Betroffene entgegen, dass die auf dem Girokonto verbuchte Einzahlung vom 16. April 1998 aus gesammelten Bareinnahmen aus dem Obsthandel gestammt habe, der seinerzeit von ihr und ihrem Mann betrieben worden war. Diese Summe hätte nichts mit dem Sparguthaben zu tun. Sie selbst habe folglich einen Anspruch auf Auszahlung des geforderten Betrags.

Eine Frage des Beweises

Dem wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Baden-Baden, noch das von der Klägerin in Berufung angerufene Karlsruher Oberlandesgericht anschließen. Die Richter beider Gerichte hielten die Forderung der Klägerin für unbegründet.

Zwar dürfe sich ein Geldinstitut nicht deshalb weigern, ein in einem Sparbuch dokumentiertes Guthaben auszuzahlen, weil lange Zeit keine Eintragungen vorgenommen wurden und die handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten abgelaufen seien. Denn Kreditinstitute müssten auch in solchen Fällen beweisen, dass Sparbetrags bereits ausgezahlt wurde.

Diesen Beweis habe die Bank jedoch erbracht. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hätte die von der Klägerin behauptete Bareinzahlung auf ihrem Girokonto exakt dem auf dem Sparkonto dokumentierten Betrag entsprochen.

Keine erneute Auszahlung

Eine externe Einzahlung sei nach den Aufzeichnungen des Geldinstituts zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt. Das Geld könne daher nur aus dem Sparguthaben stammen. Das habe auch eine als Zeugin vernommene ehemalige Mitarbeiterin der Bank glaubwürdig bestätigt. Diese habe keinerlei Zweifel an der Richtigkeit der Dokumentation gehabt.

Die Klägerin könne daher keine erneute Auszahlung verlangen, auch wenn die Bank die Vorlage des Sparbuchs seinerzeit nicht gefordert habe und dieses folglich auch nicht entwertet worden sei. Die Richter des Berufungsgerichts sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.