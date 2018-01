Kein Entzug der Fahrerlaubnis trotz Unfallflucht?

31.1.2018 – Soll einem Verkehrsteilnehmer, der einen Sachschaden verursacht hat, wegen des Vorwurfs der Verkehrsunfallflucht die Fahrerlaubnis entzogen werden, so muss ein bedeutender Schaden vorausgegangen sein. Als Grenze für die Höhe eines bedeutenden Schadens ist nach neuerer Rechtsprechung ein Betrag von 1.500 Euro anzusetzen, so das Landgericht Wuppertal in einem Beschluss vom 26. Oktober 2017 (25 Qs 34/17).

Der Beschwerdeführer hatte mit seinem Personenkraftwagen nachweislich einen Sachschaden verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Amtsgericht Wuppertal ließ daraufhin unter anderem seinen Führerschein beschlagnahmen.

Der Verkehrssünder legte gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Beschwerde beim Wuppertaler Landgericht ein. Als Argument brachte er hervor, dass angesichts der Höhe des von ihm angerichteten Schadens allenfalls ein Fahrverbot hätte ausgesprochen, nicht aber seine Fahrerlaubnis hätte entzogen werden dürfen.

Erfolgreiche Beschwerde

Mit Erfolg: Das Gericht gab der Beschwerde auf Kosten der Staatskasse statt.

Entferne sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt von einem Unfallort, so dürfe ihm zwar gemäß § 69 Absatz 2 Nummer 3 StGB die Fahrerlaubnis entzogen werden. Das setze aber bei einem Sachschaden voraus, dass es sich um einen bedeutenden Schaden handele. Als Grenze für die Höhe eines bedeutenden Schadens im Sinne des Gesetzes sei nach der aktuellen Rechtsprechung ein Betrag von 1.500 Euro anzusetzen.

Ob ein bedeutender Schaden vorliege, bemesse sich ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien, das heißt nach dem Betrag, um den das Vermögen des Geschädigten als direkte Folge des Unfalls gemindert werde. Folglich dürften nur bestimmte Schadenspositionen berücksichtigt werden.

Nicht alle Kosten berücksichtigungsfähig

Nach Ansicht des Wuppertaler Landgerichts gehören hierzu neben den Reparaturkosten auch erforderliche Abschlepp- und Bergungskosten sowie ein merkantiler Minderwert. Sollte der Geschädigte nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, müsse auch die Mehrwertsteuer berücksichtigt werden.

Nicht zu berücksichtigen seien hingegen Kosten der Rechtsverfolgung, Kosten für einen Mietwagen beziehungsweise eine Nutzungsausfall-Entschädigung sowie ein Verdienstausfall des Geschädigten.

Auch die Kosten für ein Sachverständigen-Gutachten müssten unberücksichtigt bleiben. Denn die Entscheidung, ob ein solches Gutachten eingeholt werde oder nicht, ist nach Meinung der Richter nicht kalkulierbar. Sie hänge im Wesentlichen vom Verhalten eines Geschädigten ab.

Nach oben hin verschobene Grenze

In dem entschiedenen Fall verblieb nach Abzug vorgenannter Kosten ein Betrag in Höhe von knapp 1.300 Euro. Das Amtsgericht hätte die Fahrerlaubnis des Beschwerdeführers nach Ansicht des Landgerichts daher nicht beschlagnahmen lassen dürfen.

Die Grenze für die Höhe eines bedeutenden Schadens hat sich in den letzten Jahren nach oben hin verschoben. Das Oberlandesgericht Hamm war in einer Entscheidung aus dem Jahr 2014 noch von einem Betrag von 1.300 Euro ausgegangen (VersicherungsJournal 16.4.2015).