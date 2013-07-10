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Katastrophen-Bilanz 2025 − die teuersten Schäden

20.3.2026 (€) – Naturkatastrophen verursachten letztes Jahr laut Swiss Re weltweit 220 Milliarden Dollar an wirtschaftlichen Schäden. Davon waren etwa 49 Prozent versichert – ein Höchstwert. Die größten versicherten Schäden hinterließen die Waldbrände in Los Angeles. Langfristig rechnet der Rückversicherer mit fünf bis sieben Prozent Natkat-Schadenwachstum pro Jahr.

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Elementarschaden · Katastrophen · Starkregen · Steuern
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