Kabinett beschließt heute Rentenerhöhungen

26.4.2023 – Die zum 1. Juli geplante Anpassung der Versorgungsbezüge nimmt die nächste Hürde, wurde am Dienstag beim MCC-Kongress Zukunftsmarkt Altersvorsorge angekündigt. Letztmalige fallen die Steigerungen in Ost und West unterschiedlich aus. Die Reserven der Rentenkassen schmelzen und im Finanzministerium wird an einem Kapitalstock gearbeitet.

Rolf Schmachtenberg (Bild: Brüss)

Im März hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Rentenerhöhungen zum 1. Juli angekündigt (VersicherungsJournal 21.3.2023).

An diesem Mittwoch wird die die „Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Bestimmung weiterer Werte zum 1. Juli 2023.“ im Kabinett beschlossen.

Darauf wies Dr. Rolf Schmachtenberg, beamteter Staatssekretär im BMAS, am Dienstag auf dem MCC-Kongress Zukunftsmarkt Altersvorsorge in Berlin hin.

Dank des robusten Arbeitsmarktes sei ist die finanzielle Lage der Deutschen Rentenversicherung Bund fast komfortabel. In den letzten zehn Jahren sei es gelungen, fünf Millionen Menschen mehr in die Sozialversicherungs-pflichtige Beschäftigung zu bringen, erläuterte Schmachtenberg.

Die Reserven der gesetzlichen Rentenversicherung schmelzen

Gundula Roßbach (Bild: Brüss)

Mit der Rentenanhebung im Westen um 4,39 Prozent und 5,86 Prozent im Osten wird die Rentenangleichung ein Jahr früher vollzogen als zunächst vorgesehen, sagte Gundula Roßbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Sie verwies darauf, dass die als Schwankungsreserve benötigte sogenannte Nachhaltigkeitsreserve derzeit bei 42,7 Milliarden Euro liege. Dies entspreche 1,71 Monatsausgaben.

Diese Reserven dürfte aber bis 2027 auf 0,22 Monatsausgaben abgeschmolzen sein.

Will man finanziell der Rentenversicherung spürbar unter die Arme greifen, dann sind Milliardenbeiträge in zweistelliger Höhe nötig. Roßbach sagte am Rande der Veranstaltung dem VersicherungsJournal, 2035 könnte ein Beitragspunkt schon 20 Milliarden Euro wert sein.

WERBUNG

Generationenkapital als neues Finanzierungselement in der GRV

Florian Toncar (Bild: Brüss)

Aus der von der FDP verfochtenen Idee einer Aktienrente als neue individuelles Element in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) ist in der Ampel-Koalition das Generationenkapital geworden. Das soll nicht von den Beitragszahlern, sondern vom Staat finanziert werden.

Dr. Florian Toncar, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF) und dort auch Leiter der Fokusgruppe private Altersvorsorge, machte klar, dass es beim Aufbau des Kapitals einen langen Atem bedarf. Die für 2023 vorgesehenen zehn Milliarden Euro könnten nur eine Anschubfinanzierung sein.

Er Politiker hofft, bis Mitte der 2030er Jahre das Kapital bis auf über 100 Milliarden Euro aufstocken zu können. Neben Haushaltsmittel könnten an die Stiftung auch Darlehen vergeben werden oder Kapitalbeteiligungen des Bundes etwa an der Deutschen Telekom AG übertragen werden.

Als Assetmanager hat er den Kenfo – Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung im Blick. Der habe sich als bereits bewiesen, sagte Toncar.

Rürup: Demografischen Druck stemmen

Für Professor Dr. Bert Rürup, der die Veranstaltung moderierte, muss der durch die Babyboomer ab 2025 ausgelöste demografische Druck über 15 Jahre hinweg gestemmt werden. Allein Zuwanderung werden dies nicht lösen können.