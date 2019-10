Jüngere sind sorgloser und schlechter informiert

29.10.2019

Die Sorge um die Niedrigzinsen und um das eigene Finanzwissen ist in den verschiedenen Altersgruppen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das zeigt eine Umfrage der Yougov GmbH im Auftrag der Lebensversicherung von 1871 a.G. München.

WERBUNG

Insgesamt steht die Sorge vor den Niedrigzinsen nach Unternehmensangaben an erster Stelle. Von den 18- bis 24-Jährigen fürchten jedoch nur knapp ein Drittel der Befragten zu geringen Sparerträge, während es in der Altersgruppe 55 plus zwei Drittel sind. Den Unterschied erklärt der Versicherer damit, dass die Jüngeren in der Zeit geringer Renditen aufgewachsen sind, während die Älteren noch die besseren Zeiten kennen würden.

Die Senioren fühlen sich auch besser informiert, nur sechs Prozent befürchten zu wenig zu wissen. Von den Jüngeren gab mehr als ein Fünftel an, sich wegen zu geringen Wissens zu sorgen. Diese Lücke muss nach Ansicht der LV 1871 geschlossen werden, denn gerade für sie steige die Gefahr von Altersarmut stetig.