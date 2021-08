„Jedes Haus ist gegen Naturgefahren-Katastrophen versicherbar“

16.8.2021 – Die Klimaökonomen Groß, Schwarze und Wagner empfehlen, eine Versicherungspflicht zum Abschluss einer Naturgefahren-Versicherung gesetzlich vorzuschreiben. Versicherungs-technisch zu bewerkstelligen sei ein solcher Schutz durch die Festlegung einer Schadenssumme, unterhalb derer die Assekuranz nicht zu leisten braucht. Für ein Privatgebäude in Nichtrisikogebieten würde die monatliche Prämie bei weniger als fünf Euro liegen, in den Gefährdungsklassen vier bei 50 Euro im Monat – bei marktüblichen Selbstbehalten und Ergreifen präventiver Maßnahmen.

Die Hochwasserkatastrophe vor wenigen Wochen in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie die Starkregenereignisse in Bayern und Sachsen haben dazu geführt, dass die Diskussion um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden neu entbrannt ist (VersicherungsJournal 26.7.2021).

Wissenschaftler warnen bereits seit Längerem vor einer Zunahme von Extremwetterereignissen und fordern, Anpassungen vorzunehmen. Zu ihnen gehören Christian Groß vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Reimund Schwarze, Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Gert G. Wagner vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

Pflichtversicherungs-Modell für Privatgebäude

Die Klimaökonomen haben bereits im Dezember 2019 den Beitrag „Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung“ in einer Publikationsreihe des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen (SVRV) veröffentlicht.

Die Autoren schlagen darin für Privatgebäude eine „zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung“ vor, „die gleichermaßen vom Staat, von der Versicherungswirtschaft und nicht zuletzt von jedem einzelnen Gebäudeeigentümer realisiert werden kann und auch realisiert werden sollte“.

Das Rad muss nicht neu erfunden werden

Deutschland befinde sich in der komfortablen Ausgangslage, dass zur Umsetzung einer wirksamen Naturgefahren-Absicherung für Wohngebäude das Rad nicht neu erfunden werden müsste, sondern pragmatisch an Bestehendes angeknüpft und dieses sinnvoll weiterentwickelt werden könne. Die Autoren zählen auf:

„So können Eigentümer von Wohngebäuden sich schon heute gegen Naturgefahren wie Starkregen und Hochwasser versichern – die Mehrheit tut es aber nicht.

Das Sendai Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge der Vereinten Nationen sieht Maßnahmen zur Resilienzsteigerung von Städten vor (unter anderem. nach Vorgabe des „Build Back Better“ bei der Zerstörung eines Gebäudes durch ein Unwetterereignis) – doch bislang ist unklar, für welche Zwecke die vorgesehenen Fördergelder ausgegeben werden sollen.

Das Baurecht sieht grundsätzlich Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren vor – ist aber bislang unzureichend auf zunehmende Hochwasserrisiken ausgerichtet.

Hochwasserrisiken durch Überschwemmungen sind deutschlandweit systematisch erfasst – dasselbe gilt trotz jüngster Bestrebungen jedoch nicht in gleichem Maße für Starkregen.

Es gibt zahlreiche Informationsangebote, die die Bevölkerung für Naturgefahren und Gefahren-vorsorge sensibilisieren sollen – diese sind oft aber von Experten für Experten geschrieben und damit für Hauseigentümer wenig transparent und verständlich.“

Sie schlagen folgende Maßnahmen vor:

„Einführung einer verpflichtenden „Katastrophen-Versicherung“ für Wohngebäude.

Fördermaßnahmen für Wohngebäude bezüglich Prävention und Build Back Better in der Resilienzstrategie des Sendai Rahmenwerks verankern und an die Vereinten Nationen berichten.

Naturgefahren verstärkt im Baurecht berücksichtigen.

Starkregenrisiko systematisch für ganz Deutschland erfassen.

Informationen über Naturgefahren evidenzbasiert, transparent und leicht verständlich gestalten, um jedem Einzelnen bei der Wahl eines für ihn maßgeschneiderten Vorsorgepakets effektiv zu helfen.“

Die Entscheidung darüber, inwieweit und in welcher Reihenfolge die Maßnahmen angegangen werden, würden vom Gestaltungswillen der Politik abhängen. „Um eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung zu ermöglichen, ist ein sichtbarer Fortschritt auf allen fünf Feldern sinnvoll“, empfehlen die drei Wissenschaftler.

Versicherungspflicht impliziert kein „Rundum-sorglos-Paket“

Die vorgeschlagene Versicherungspflicht impliziere keineswegs ein „Rundum-sorglos-Paket“ über alle Gefährdungsklassen hinweg. „Worum es geht, ist die verpflichtende Absicherung gegen alle üblicherweise versicherbaren Naturgefahren, […] welche bei Eintritt für den Eigentümer einer Wohnimmobilie ein katastrophales Ausmaß annehmen können“, heißt es im Papier.

Versicherungstechnisch zu bewerkstelligen sei ein solcher Schutz durch die Festlegung einer Schadenssumme, unterhalb derer die Versicherung nicht zu leisten braucht.

Die Autoren gehen davon aus, dass eine Naturgefahren-Versicherungspflicht für ein Einfamilienhaus in Nichtrisikogebieten (Gefährdungsklasse eins und zwei) mit monatlichen Prämien in Höhe von weniger als fünf Euro verbunden wäre. Ein marktüblicher Wert für den Selbstbehalt in Höhe von 500 Euro sei sinnvoll.

Trotz Risikolage monatliche Prämie von 50 Euro realistisch

In Hochrisikogebieten müsste mithilfe eines hohen Selbstbehalts für die Naturgefahren-Versicherung die Prämie nicht viel höher liegen. Setze man für Gefährdungsklasse drei einen Selbstbehalt von 5.000 Euro an, was der durchschnittlichen Schadenshöhe bei Überschwemmungen im Jahr 2016 entsprochen habe, müsste die Versicherung nicht für Frequenzschäden aufkommen.

Versichert wären dann nur Großschäden, die diese Schwelle überschreiten, was wiederum deutlich günstigere Prämien ermöglichen würde. „Es handelt sich also für die Gefahrenklassen drei und vier um eine pflichtgemäße ‚Katastrophenversicherung‘, deren primäres Ziel es ist, dass Hauseigentümer überhaupt Zugang zu einer Versicherung mit möglichst günstigem Preis bekommen“, heißt es.

Prämie und Selbstbehalt für die höchste Gefährdungsklasse vier schätzen die Wissenschaftler nach einem 2019 bestehenden Versicherungsprodukt. Sie führen eine Wohngebäudeversicherung der Ergo Versicherung AG an, die bei Einschluss der Tarifoption „Weitere Naturgefahren“ bereits eine Naturgefahren-Versicherung auch für Hochrisikogebiete anbiete.

Um eine Haus trotz exponierter Risikolage wirksam absichern zu können, werde üblicherweise ein Selbstbehalt in Höhe von etwa einem Zehntel des Gebäudewertes angesetzt. Eine monatliche Prämie in Höhe von 50 Euro sei dann realistisch – bei Ergreifen geeigneter präventiver Maßnahmen.

Realisierbare Prämienhöhen für eine verpflichtende Naturgefahren-Versicherung für Wohngebäude in Abhängigkeit von Gefährdungsklasse und Selbstbehalt für ein Standard-Einfamilienhaus Gefährdungsklasse (GK) Selbstbehalt je Schaden Monatliche Prämie Art der Abdeckung GK 1 500 Euro 5 Euro Naturgefahren-Versicherung mit minimalem Selbstbehalt GK 2 500 Euro 10 Euro Naturgefahren-Versicherung mit minimalem Selbstbehalt GK 3 5.000 Euro 25 Euro Naturgefahren-Versicherung als „Katastrophen-Versicherung“ im Basistarif mit möglichst niedriger Prämie und Schutz im Katastrophenfall; notwendige Voraussetzung: Ergreifen präventiver Maßnahmen GK 4 Richtwert 1/10 des Gebäudewerts 50 Euro Naturgefahren-Versicherung als „Katastrophen-Versicherung“ im Basistarif mit möglichst niedriger Prämie und Schutz im Katastrophenfall; notwendige Voraussetzung: Ergreifen präventiver Maßnahmen

Andere Konstellationen aus Selbstbehalt und Prämie möglich

Solange die pflichtgemäße Basisabsicherung gewährleistet sei, könnten Immobilieneigentümer auch andere Konstellationen aus Selbstbehalt und Prämie wählen. Freiwillig möglich wäre auch die Ausgestaltung des Versicherungsvertrags als Integralfranchise, bei der die Versicherung die gesamte Schadenssumme abdecke, sobald diese eine zuvor vertraglich festgelegte Schwelle überschreite.

„Insgesamt zeigt sich demnach, dass jedes Haus gegen Naturgefahren-Katastrophen versicherbar ist – in Hochrisikogebieten unter der Bedingung, dass vernünftige Prävention betrieben wird“, betonen die Wissenschaftler. Konkret lasse sich ein Standard-Einfamilienhaus in den Gefährdungsklassen eins, zwei und drei zu einem Preis versichern, der günstiger sei als die meisten Handy-Verträge.

Bemerkenswert sei auch, dass die Prämie sogar geringer ausfalle als die Kasko für einen VW Golf V in Höhe von etwa 40 Euro monatlich bei vier Jahren Schadenfreiheitsklasse – in Anbetracht der Tatsache, dass Häuser in der Regel einen deutlich höheren Wert aufweisen als ein Auto.

Vier zentrale Vorteile

Für Groß, Schwarze und Wagner hat die skizzierte „Naturgefahren-Versicherungspflicht“, die nach ihrer Überzeugung mit dem Verfassungsrecht vereinbar ist, vier zentrale Vorteile:

„Erstens bleiben die Versicherungsprämien selbst in stark überschwemmungs-gefährdeten Regionen überschaubar, denn selbstverständlich besteht eine Wechselwirkung zwischen der Prämienhöhe und der Definition des versicherungsrechtlich bedeutsamen Schadensereignisses. Wird Letzteres restriktiv gefasst, sind Erstere niedriger.

Zweitens hat die Einführung einer pflichtgemäßen Naturgefahren-Versicherung positive Spill-over- Effekte: Sie schafft für die Immobilieneigentümer die Notwendigkeit, sich aktiv mit dem Thema Naturgefahren auseinanderzusetzen. Die bislang unzulängliche Awareness für Naturgefahren wird dadurch gemindert […].

Durch die gesetzliche und vertragliche Festschreibung bestimmter präventiver Maßnahmen, etwa einer Rückstauklappe für das Abwasser und eines Verbots von gegen Starkregen völlig ungeschützten Kellerfenstern, kann man Moral Hazard beziehungsweise Versicherungsbetrug auch weitgehend ausschließen.

Drittens intensiviert eine Naturgefahren-Versicherungspflicht die Aktivitäten der Versicherungswirtschaft in diesem Bereich. Dass unter Umständen Versicherer durch ihre Makler und Vertreter nicht gerne auf Immobilieneigentümer in den Risikoklassen drei und vier zugehen, um deren Absicherungsbedürfnisse aktiv zu adressieren […], wird ein selteneres Phänomen werden, sobald eine Versicherungspflicht etabliert wird.

Viertens setzt die verpflichtende Naturgefahren-Versicherung einen Anreiz für Immobilieneigentümer, beim Bauen und Sanieren den Belang des Naturgefahrenschutzes besser im Blick zu behalten. Auch über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehend, werden Immobilieneigentümer Präventionsmaßnahmen ergreifen, wenn diese dazu führen, dass ihre wirtschaftliche Belastung durch die Versicherungsprämie verringert wird.“