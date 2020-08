Jeder zehnte Schaden ist ein Betrugsfall

28.8.2020 – Fünf Milliarden Euro Schaden dürften den deutschen Schaden- und Unfallversicherern jährlich durch Versicherungsbetrug entstehen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie führen nach Beobachtung des GDV bereits zu mehr Betrugsversuchen.

Wirtschaftliche Notlagen als Folge der Corona-Pandemie mehren betrugsverdächtige Schäden. So bemerkt die Branche neuerdings angebliche Einbrüche, bei denen nicht mehr verkaufbare Saisonware gestohlen worden sein soll. Auch gibt es mehr Schäden an neuen, kreditfinanzierten elektronischen Geräten, weil die Besitzer die Kreditraten nicht mehr aufbringen können.

Es gebe Hinweise, dass verdächtige Schäden sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich im Zusammenhang mit der Corona-Krise stünden. Noch habe diese Entwicklung kein „dramatisches Ausmaß, aber man muss sie genau beobachten“, sagte Rüdiger Hackhausen, der beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. die Kommission „Kriminalitätsbekämpfung“ leitet, in einer Pressekonferenz.

Schaden, aber keine Versicherung

Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer schätzten, dass ihnen durch Versicherungsbetrug jährlich Einbußen von rund fünf Milliarden Euro entstehen. Schätzungsweise sei jede zehnte Schadenmeldung dubios. Dies wird auch durch eine Umfrage der Infas Quo GmbH bestätigt.

Danach gaben sechs Prozent der rund 1.000 Befragten zwischen 18 und 69 Jahren an, schon einen Versicherungsbetrug begangen zu haben. Vier Prozent sagten, dass sie konkret von einem solchen wüssten.

Bei 77 Prozent der dubiosen Fälle lag tatsächlich ein Schaden vor, der aber nicht versichert war. Bei 17 Prozent wurde der Umfang der Höhe nach übertrieben. Nur bei fünf Prozent wurde ein völlig fiktiver Schaden gemeldet.

Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt

Bei den Sparten, die nach Meinung der Befragten am leichtesten zu täuschen sind, rangieren die Privathaftpflicht (37 Prozent, Mehrfachnennungen möglich), Hausrat (35 Prozent) und Reisegepäck (28 Prozent) weit oben.

Die Akzeptanz für Versicherungsbetrug ist laut Umfrage gering: Nur jeder zehnte Befragte meint, dass es sich um ein Kavaliersdelikt handelt. 69 Prozent meinen, dass ein Betrug vor allem die anderen Kunden des Unternehmens und weniger den Versicherer schädigen.

Bei den Jüngeren glaubt dies nur die Hälfte. Nur jeder Zweite hält die Aufdeckung von Versicherungsbetrug für wahrscheinlich; bei den Jüngeren sehen dies lediglich 40 Prozent so.

Fundus für Manipulationen ist das Internet

Die Tatmuster sind nach Meinung von Hackhausen, der Fachbereichsleiter Schaden der Allianz Deutschland AG ist, grundsätzlich gleichgeblieben, vieles werde aber inzwischen durch das Internet provoziert.

Dort informierten sich die Täter in Foren, wie sie beispielsweise Schadenanzeigen am besten formulierten. Es gebe Unternehmen, die „Fake-Verpackungen“ teurer Marken eigens für Betrügereien produzierten.

Hackhausen meint, dass die Versicherungsbranche auf eine solche Entwicklung vorbereitet ist: „Wir prüfen jeden Schaden.“ Es werde nicht „blind ausgezahlt“. Die Branche habe gut geschulte Mitarbeiter und kaufe sich IT Know-how ein.

Kaum Zahlen über aufgedeckte Betrugsfälle

„Die Betrugsabwehr der Versicherer hat darauf reagiert, beispielsweise durch die Weiterentwicklung von Software zur Erkennung von Betrugsindizien oder den Einsatz speziell geschulter Mitarbeiter.“ Die Bildforensik gewinne bei der Betrugsabwehr immer mehr an Bedeutung.

Denn Betrüger könnten mit Bildbearbeitungs-Programmen digitale Fotos manipulieren oder im Internet kursierende Bilder nutzen. Diese würden dann als visueller Schadennachweis vorgelegt. Die Versicherer reagierten darauf mit der Analyse von Metadaten, die Manipulationen aufzeigen könnten.

Daten zu aufgedeckten Fällen von Versicherungsbetrug oder Strafverfolgung erhebt der GDV nicht. Dies sei nicht Aufgabe des Verbandes. „Im Fokus steht, die Versicherten-Gemeinschaft vor unberechtigten Forderungen zu schützen.“ Die Betrugsprüfung wie auch der Umgang mit aufgedeckten Fällen ist von Versicherer zu Versicherer verschieden.

Nur einzelne schwarze Schafe unter den Vermittlern

„Schwarze Liste“ über Betrüger führt die Branche nicht. An das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS) werden nur bestimmte Daten weitergereicht, etwa, wenn ein Fahrzeug bereits in einen Totalschaden verwickelt war.

Hackhausen schätzt, dass der Versicherungsbetrug in Deutschland ähnlich hoch ist wie im europäischen Vergleich. Allerdings vermutet er, dass die, Aufklärungsquoten in manchen Ländern aufgrund anderer Datenschutzregeln höher sind. „Es könnte uns helfen, wenn das Datenschutznetz locker wäre“, so Hackhausen.

Auf die Frage „Welche Rolle spielen Vermittler beim Betrug?“ sagte er, dass es einzelne „schwarze Schafe“ gebe, es aber kein branchenweites Phänomen sei.