Jeder fünfte Sozialhilfe-Euro für Grundsicherung benötigt

19.8.2020

Die Sozialhilfeleistungen nach SGB XII sind im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) gestern in Wiesbaden mitteilte, machten die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen mit 19,3 Milliarden Euro (plus 6,7 Prozent gegenüber 2018) den größten Anteil an den Sozialhilfeleistungen aus. Rund jeder fünfte Euro oder 6,9 Milliarden Euro mussten für Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eingesetzt werden.

Die Leistungen der Grundsicherung seien vollständig aus Erstattungsmitteln des Bundes an die Länder finanziert worden. Dieser Ausgabeposten wuchs 2019 um 3,6 Prozent. Nicht erfasst sind Destatis zufolge die Grundsicherungs-Leistungen für Hartz-IV-Empfänger.

Den stärksten Anstieg bei den Sozialhilfeausgaben ergaben sich in der Pflege. Die Ausgaben für die Hilfen zur Pflege wuchsen um 8,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Die Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen nahmen zusammen um 3,8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu.