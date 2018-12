Jeder Fünfte fühlt sich gesundheitlich beeinträchtigt

10.12.2018 – In der EU sieht sich jeder Vierte, in Deutschland etwa jeder Fünfte einer längerfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigung gegenüber. Mit dem Alter steigt auch der Anteil jener, die sich betroffen fühlen – laut den Eurostat-Daten auf deutlich mehr als ein Drittel in der Gruppe „65 plus“.

Jeder vierte EU-Bürger (24,7 Prozent) ab einem Alter von 16 Jahren empfand 2017 „einige“ oder „starke“ langfristige – also mindestens sechs Monate andauernde – gesundheitliche Beeinträchtigungen bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten. Darunter sind beispielsweise Erwerbs- und Hausarbeit sowie Ausbildung, aber auch Freizeitaktivitäten zu verstehen.

Die Spannweite innerhalb der Union ist groß: Am niedrigsten war der Anteil in Malta (12,0 Prozent), am höchsten in Lettland (41,4 Prozent). In der Mehrheit der Mitgliedsstaaten hat er sich gegenüber 2016 etwas erhöht, im EU-Schnitt belief er sich damals auf 24,1 Prozent.

Dies geht aus aktuellen Daten des statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) hervor.

Deutschland eines der „gesündesten“ Länder

Die Bundesrepublik ist im subjektiv „gesündesten“ Viertel der EU-28 zu finden. Ein – vergleichsweise – geringer Anteil von 22,2 Prozent der Deutschen fühlte sich 2017 gesundheitlich längerfristig eingeschränkt. Das ist Platz sieben im EU-Ranking.

Deutschland zählt dabei zu jenen Ländern, in denen sich der Anteil der Betroffenen etwas vergrößert hat. 2016 betrug er 21,4 Prozent. Nur Irland, Bulgarien, Zypern und Malta lagen damals besser.

Zwei Drittel fühlen sich einigermaßen, ein Drittel stärker beeinträchtigt

Rund zwei Drittel der 22,2 Prozent betroffenen Deutschen fühlen sich nur in begrenztem Ausmaß („einigermaßen“) beeinträchtigt (14,8 Prozent), während sich 7,3 Prozent ernsthafteren Einschränkungen gegenübersehen.

Nach Geschlechtern gibt es hier wenig Unterschied. Bei den Frauen ist der Anteil der insgesamt Betroffenen aber mit 23,1 Prozent etwas höher als bei den Männern (21,2 Prozent).

Selbst empfundene langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen, Deutschland, nach Geschlechtern „einige“ „starke“ gesamt 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Männer 14,1 13,7 7,1 7,2 21,2 20,9 Frauen 15,5 14,5 7,6 7,4 23,1 21,8 alle 14,8 14,1 7,3 7,3 22,2 21,4

Höheres Alter – mehr gesundheitliche Beeinträchtigung

Ein anderes Bild zeigt sich, nicht völlig unerwartet, bei der Segmentierung nach Altersgruppen. In der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen hat offenbar die ganz große Mehrzahl keine gröberen gesundheitlichen Probleme. Von langfristigen Beschwerden betroffen sind hier 6,8 Prozent.

Mit höherem Alter häufen sich dann die gesundheitlichen Beschwerden. Unter den 45- bis 64-Jährigen fühlt sich mehr als ein Viertel (26,3 Prozent) betroffen, in der Gruppe „65 plus“ mehr als ein Drittel (37,3 Prozent).

Selbst empfundene langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen, Deutschland, nach Altersgruppen Altersgruppe „einige“ „starke“ gesamt 2017 2016 2017 2016 2017 2016 16 bis 24 5,2 5,0 1,6 1,1 6,8 6,1 25 bis 34 6,9 5,8 1,9 2,0 8,8 7,8 35 bis 44 9,7 8,7 4,0 3,4 13,7 12,1 45 bis 64 17,3 16,8 9,0 9,3 26,3 26,1 65 plus 24,1 23,4 13,2 13,0 37,3 36,4

Nähere Details können aus der Eurostat-Website in Form einer Datenbankabfrage abgerufen werden.