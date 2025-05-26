Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Jeder Dritte blickt pessimistisch auf seine Altersvorsorge

9.12.2025 – Laut Stimmungsbarometer Finanzen 2026 der Postbank lösen die hohen Lebenshaltungskosten bei über 60 Prozent der Befragten die größte Sorge aus. Als zweitgrößte Sorge nannten 35 Prozent das Bilden von Rücklagen und ihre Altersvorsorge. Deutlich zuversichtlicher als der Rest der Bevölkerung ist die junge Generation. Vor allem Befragte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.500 Euro fühlen sich von den hohen Preisen überfordert. Jeder Dritte beabsichtigt, weniger Geld für Weihnachtsgeschenke als im Vorjahr auszugeben.

Das Stimmungsbarometer Finanzen 2026 der Postbank zeigt: Die Deutschen sorgen sich vermehrt um ihre Ausgaben. Häufigster Grund sind die hohen Lebenshaltungskosten. Dies gaben 61 Prozent der über 2.000 bevölkerungsrepräsentativ Befragten an. Als zweitgrößte Sorge nannten 35 Prozent das Bilden von Rücklagen und ihre Altersvorsorge.

Jüngere sind optimistischer

In den letzten drei Jahren blickten die Deutschen zunehmend zuversichtlicher auf das neue Jahr. Aktuell erwartet zwar immer noch fast die Hälfte der Bevölkerung (47 Prozent), dass sich ihre finanzielle Situation positiv entwickeln wird.

Der Wert liegt damit aber leicht unter dem Niveau des Vorjahres (48 Prozent) (VersicherungsJournal 17.12.2024). Nur jeder Sechste (16 Prozent) ist derzeit frei von finanziellen Sorgen.

Deutlich zuversichtlicher als der Rest der Bevölkerung ist die junge Generation. 67 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und knapp 64 Prozent der 25- bis 34-Jährigen blicken optimistisch auf ihre finanzielle Zukunft. Jeder dritte Deutsche unter 25 Jahren schätzt seine Lage sogar besser ein als im Vorjahr (Bevölkerungsdurchschnitt: 17 Prozent).

WERBUNG

35 Prozent sorgen sich um ihre Altersvorsorge

„Die hohen Lebenshaltungskosten bestimmen für viele Menschen den Alltag – und sie drücken auf die Stimmung, obwohl Reallöhne und Arbeitsmarkt eigentlich positive Signale senden“, erklärt Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Postbank, die aktuelle Stimmungslage.

Vor allem Befragte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.500 Euro fühlen sich von den hohen Preisen überfordert – knapp 70 Prozent geben dies an; bei höheren Einkommen sind es immerhin noch knapp 57 Prozent.

Die größten Sorgenkinder: das Bilden von Rücklagen/die Altersvorsorge (35 Prozent), laufende Kosten wie Miete oder Hypothekenzinsen (21 Prozent), die Finanzierung von Urlaub/Freizeitgestaltung (17 Prozent) und die Rückzahlung bestehender Schulden (15 Prozent).

Weihnachtsgeschenke fallen weniger üppig aus

Eher zurückhaltend erledigen die Deutschen deshalb ihre Weihnachtseinkäufe. Weiterhin rund 80 Prozent haben den Kauf von Weihnachtsgeschenken zwar fest eingeplant. Doch jeder Dritte (33 Prozent) beabsichtigt, weniger Geld als im Vorjahr auszugeben. Die Zahl der Befragten, die unter 100 Euro ausgeben möchten, steigt von 21 Prozent im Jahr 2024 auf aktuell 25 Prozent.

Nur knapp 14 Prozent wollen in den kommenden Wochen Aufmerksamkeiten für 400 Euro und mehr kaufen – im Vorjahr waren es noch rund 19 Prozent.

Optimistischer und damit auch großzügiger als der Durchschnitt sind die 18- bis 24-Jährigen: 21 Prozent wollen mehr Geld für Geschenke ausgeben als im Vorjahr. Unter allen Befragten planen nur knapp zehn Prozent höhere Budgets. 32 Prozent greifen für den Kauf der Präsente auf Ersparnisse zurück und annähernd 15 Prozent auf Sonderzahlungen wie beispielsweise Weihnachtsgeld.

Eva-Bettina Ullrich

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersvorsorge · Digitale Rentenübersicht · Marketing
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
DKM: Vermittler warnen vor Deckungsnotstand
29.10.2025 – Klassentreffen der Versicherungswirtschaft: Bei der Branchenmesse stehen wieder die wichtigsten Themen für den Vertrieb auf der Agenda. Die Vermittlerverbände beschäftigen sich unter anderem mit der Frühstart-Rente und den geringen Kapazitäten für Mittelständler. (Bild: Hilmes) mehr ...
 
Zielgruppe Senioren – Wachstumschancen mit reifen Kunden
27.10.2025 – Vermögen übertragen, für den Pflegefall vorsorgen, Hinterbliebene absichern: Der Versicherungsbedarf der sogenannten Babyboomer betrifft große Lebensfragen. Warum diese Zielgruppe für Vermittler interessant ist, zeigt das VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2025. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...
 
Diese alternativen Investments bieten Lebensversicherer
27.10.2025 – Aktien, Anleihen und Alternatives: Mit bislang sechs neuartigen Produkten setzen Anbieter auch auf eher unorthodoxe Anlageklassen wie Immobilien, Infrastrukturprojekte und Beteiligungen. Was können diese besser als klassische Fondspolicen? (Bild: IVFP) mehr ...
 
Barmeniagothaer-Vertrieb holt sich Hilfe aus Bayern
8.9.2025 – Startschuss für eine neue Kooperation in der Assekuranz: Zwei große Versicherer wollen im Vertrieb gemeinsame Sache machen. Was das für Versicherungsmakler bedeutet, erklärte ein Firmensprecher auf Anfrage des VersicherungsJournals. (Bild: die Bayerische) mehr ...
 
Ralf Berndt verabschiedet sich in den Ruhestand
29.8.2025 – 23 Jahre lang prägte Berndt den Vertrieb der Stuttgarter Lebensversicherung. Was er jetzt vorhat. (Bild: Stuttgarter) mehr ...
 
Sind Vermittler verpflichtet, Daten aus der DRÜ in die Beratung einzubeziehen?
24.6.2025 – Die Digitale Rentenübersicht ist zu einer vollständigen Datengrundlage geworden und bietet sich als cleveres Vermittlertool an. Doch ist sie auch rechtlich relevant? Antworten liefert ein Gutachten der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte. (Bild: AfW) mehr ...
 
Altersvorsorge – Ruhestand, aber sicher!
26.5.2025 – Das System der Altersvorsorge hierzulande steht wieder zur Diskussion. Von der neuen Bundesregierung werden dringend Reformen erwartet. Welche Rolle Versicherungsvermittler hierbei in der Zukunft spielen könnten, zeigt das VersicherungsJournal Extrablatt 2|2025. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...