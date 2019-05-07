Je drei Versicherungsmakler und Agenturen sind „Unternehmer-Ass“ 2025

30.10.2025 – Den Award gewannen in diesem Jahr die Versicherungsmakler Bastian Kunkel, Daniel Ivakovic und Moritz Heilfort sowie die Agenten Marco Klenk, Jansen & Jansen und Dario Palumbo. Die Preise für die Makler wurden am Mittwoch auf der DKM verliehen.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), die BBG Betriebsberatungs GmbH (Zeitschrift Asscompact), die Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Zeitschrift Versicherungsmagazin) und die Institut Ritter GmbH haben zum 20. Mal Versicherungsmakler und -Agenturen als „Unternehmer-Ass“ ausgezeichnet.

Die Initiatoren „möchten mit dem Preis zur weiteren Entwicklung der Unternehmen der Branche beitragen und gleichzeitig der vorhandenen Professionalisierung eine Plattform bieten“.

Kriterien für den Award „Unternehmer-Ass“

Kriterien für den Award waren nach Angaben des Instituts Ritter der unternehmerische Ansatz, die strategische Ausrichtung, ein modernes und erfolgreiches Management des eigenen Unternehmens sowie die professionelle Begleitung und Entwicklung des eigenen Kundenbestands.

Hinzu kämen die immer prägenderen Elemente moderner Interessenten- und Kundengewinnung, die Ausrichtung auf eine digitale, skalierbare Arbeitsweise, sowie der betriebswirtschaftliche Erfolg. Verglichen wird neben reinen Erfolgskennzahlen die Integration von Standards und Prozessen, die Mitarbeiterführung sowie die Strategien und Zielsetzungen für die kommenden Unternehmensjahre.

Versicherungsmakler wurden auf der DKM ausgezeichnet

Die Gewinner des Wettbewerbs in der Kategorie Makler wurden am Mittwoch auf der Messe DKM geehrt.

Ausgezeichnet wurden mit

Von links: Dieter Knörrer, Tobias Knörrer (BBG), Daniel Ivakovic, Bastian Kunkel, Moritz Heilfort, Andreas Vollmer (BVK), Steffen Ritter (Institut Ritter) (Bild: Meyer)

Drei Preisträger in der Kategorie Agenturen

Die Preisträger in der Kategorie Agenturen einer Exklusivorganisation sind:

Die Entscheidung der aus den Award-Initiatoren bestehenden Jury wird so begründet: „Die Gewinner und Platzierten zeichnen sich durch eine hervorragende, zukunftsorientierte und strategische Vorgehensweise aus.

Die professionelle Implementierung eigener, firmenindividueller Benefit-Konzepte für Betriebe, eigener Portallösungen sowie ausgefeilte Kommunikations- und Employer Branding Kampagnen zeigen die Professionalität dieser Unternehmen.“