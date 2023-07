IVFP kürt die besten Direktversicherungen

7.7.2023 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat 79 Tarife von 40 Anbietern in fünf Kategorien bewertet. Insgesamt 14 Versicherer konnten mindestens eine „exzellente“ Bewertung einfahren. Die Allianz glänzte mit vier Mal „exzellent“ aus fünf Kategorien. Auch die Württembergische und die Stuttgarter schnitten in der Analyse gut ab.

Zum zwölften Mal hat die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) die Direktversicherungs-Produkte ihrem Rating der betrieblichen Altersversorgung (bAV) unterzogen. Dazu wurden 79 Tarife von 40 Anbietern unter die Lupe genommen. Analysiert wurden diese anhand von 87 Kriterien. Das sind zwei Kriterien mehr als noch vor einem Jahr (VersicherungsJournal 21.7.2022).

In dem damaligen Ranking wurden noch 81 Tarife von 40 Anbietern untersucht. In einer Analyse aus dem Jahr 2020 waren es ebenfalls 40 Akteure, damals aber noch 87 Testkandidaten (3.7.2020).

So wurden die Angebote bewertet

Das Institut hat die Produkte getrennt gewertet nach den Kategorien:

klassisch mit beitragsorientierter Leistungszusage (Bolz; 27.6.2022),

Klassik Plus (Bolz),

fondsgebunden mit Garantien (Bolz),

Indexpolicen und

Comfort (beitragsbezogen).

Wie genau die Punkte bei den Ratingkriterien vergeben wurden, kann im zur Analyse gehörenden Informationspapier eingesehen werden (PDF 642 KB). In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (35 Prozent Gewichtung), Rendite (30 Prozent), Flexibilität (25 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent).

Das IVFP weist in dem Papier darauf hin: „Das Rating basiert unter anderem auf Daten, die dem IVFP von Dritten zur Verfügung gestellt werden.“

Vergabe nach Bewertungsklassen

Seit dem vergangenen Jahr vergibt das IVFP keine Noten mehr, sondern verteilt die Wertungsklassen „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“. Innerhalb dieser Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor.

Eine Beurteilung, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt worden ist, ist seitdem nicht mehr möglich.

Die besten Angebote bei den bAV-Versicherern

In der folgenden Betrachtung werden nur die Angebote berücksichtigt, die eine „exzellente“ Gesamtnote erhalten haben.

„Exzellente“ Produkte in allen fünf Kategorien hat, wie im vergangenen Jahr auch, kein einziger Versicherer. In vier Bereichen mit der Höchstnote bedacht wurde die Allianz Lebensversicherungs-AG (nicht Klassisch).

Die Württembergische Lebensversicherung AG erzielte erneut in drei Kategorien die Top-Note (nicht Klassisch, nicht Comfort). Zudem schaffte es die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. in diesem Jahr, drei Mal ein „exzellent“ für ihre Angebote zu ergattern (nicht Klassisch, nicht Klassisch plus).

Die besten Tarife bei „Index“. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: IVFP)

Zwei- und einmal mit „exzellent“ bewertete Anbieter

Jeweils zwei Mal ein „exzellent“ einfahren konnten die Neue Leben Lebensversicherung AG (Klassisch Plus, Index), die HDI Lebensversicherung AG (Index, Comfort) und die Axa Lebensversicherung AG (fondsgebunden, Comfort). Auch die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG konnte zweifach die Spitzenwertung bekommen (Comfort, fondsgebunden).

Dies gilt auch für die Nürnberger Lebensversicherung AG (Index, fondsgebunden). Und auch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) erhielt zwei Mal die „exzellente“ Wertung (Index, fondsgebunden). Schließlich konnte sich auch die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland zwei Mal über die Spitzenbewertung freuen (fondsgebunden, Comfort). Auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. bekam zweimal das "exzellent" (Comfort, fondsgebunden).

Jeweils eine Kategorie mit „exzellent“ weisen die Hannoversche Lebensversicherung AG (Klassisch), die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (Index) und die Continentale Lebensversicherung AG (fondsgebunden) aus. Und auch die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (Comfort) bekam ein „exzellent“ verliehen.

Das komplette Rating kann hier auf der Seite des IVFP eingesehen werden.