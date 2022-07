IVFP kürt die besten Direktversicherungen

21.7.2022 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat die Tarife von 40 Anbietern in sechs Kategorien bewertet. Allianz, Alte Leipziger, Axa, Continentale, HDI, LV 1871, Neue Leben, Nürnberger, Stuttgarter, Swiss Life, Württembergische und Zurich Deutscher Herold erhielten in dem Rating mindestens einmal die Note „exzellent“.

WERBUNG

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat eine Neuauflage ihres Ratings von bAV-Direktversicherungen (§ 3 Nummer 63 EStG) veröffentlicht. Untersucht wurden in der aktuellen, mittlerweile elften Auflage 81 Tarife von 40 Anbietern der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Vor zwei Jahren wurden noch 87 Testkandidaten von 40 Akteuren unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 3.7.2020). Vor vier Jahren waren es sogar noch 93 Angebote von 48 Gesellschaften (19.4.2018).

So wurden die Angebote bewertet

Das Institut hat die Produkte getrennt gewertet nach den Kategorien:

klassisch mit beitragsorientierter Leistungszusage (Bolz; 27.6.2022),

Klassik Plus (Bolz),

fondsgebunden mit Garantien (Bolz),

Indexpolicen und

Comfort (beitragsbezogen).

In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (35 Prozent Gewichtung), Rendite (30 Prozent), Flexibilität (25 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent). Diese sind den Angaben zufolge insgesamt in bis zu 85 Einzelkriterien unterteilt.

Als Basis der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Einzelheiten dazu veröffentlicht das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren bAV Direktversicherung 2022 (PDF, 643 KB).

WERBUNG

Keine konkreten Noten mehr

Für die untersuchten Produkte werden anders als früher üblich keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochene Noten mehr vergeben. Stattdessen teilt das Institut die Angebote in die Bewertungsklassen „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ ein.

Innerhalb dieser Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann an dieser Stelle nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt wird.

Die besten Angebote bei den bAV-Versicherern

„Exzellente“ Produkte in allen fünf Kategorien hat kein einziger Versicherer. In vier Bereichen mit der Höchstnote bedacht wurde die Allianz Lebensversicherungs-AG (nicht Klassik). Die Württembergische Lebensversicherung AG erzielte in drei Kategorien die Topnote (nicht Klassik, nicht Comfort).

Die besten bAV-Direktversicherungs-Tarife (Index). Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: IVFP)

Zweimal (jeweils Comfort und fondsgebunden) gelang dies der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G., der Nürnberger Lebensversicherung AG, der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

Jeweils in einer Kategorie „exzellent“ schnitten ab: die Neue Leben Lebensversicherung AG bei Indexpolicen, die HDI Lebensversicherung AG im Segment Comfort sowie die Axa Lebensversicherung AG, die Continentale Lebensversicherung AG und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) bei den Fondspolicen.

Eine Übersicht über die 62 „exzellenten“ und „sehr guten“ Produkte in den einzelnen Kategorien inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Zu den 19 Testkandidaten mit schlechteren Noten als „sehr gut“ macht das IVFP keine Angaben.