IVFP kürt die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen

2.4.2025 – 68 Tarife von 43 Anbietern hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung für sechs Kundenkreise in seinem neu aufgelegten SBU-Rating bewertet. Untersucht wurden die Bereiche Unternehmenssicherheit, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz. Nur die Baloise, die Europa, die LV 1871 und der Volkswohl Bund erhielten in dem Rating in allen Zielgruppen die Top-Note „exzellent“. Fünfmal gelang dies der Alten Leipziger, der Canada Life, der Dialog und dem HDI.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Mittwoch die neue Auflage ihres Ratings von selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (SBU-Versicherungen) vorgelegt.

Untersucht wurden 68 Tarife von 43 Produktgebern. In den vorigen Auflagen waren es 57 Produkte von 48 Unternehmen (VersicherungsJournal 18.8.2023) beziehungsweise 55 Angebote von 46 Gesellschaften (20.1.2023).

Bewertung der BU-Versicherungstarife nach Zielgruppen

Die Analysten haben die Produkte nach Zielgruppen (kaufmännische beziehungsweise medizinische Berufe, Handwerker, Selbstständige, Studenten sowie Azubis) getrennt beurteilt.

In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (20 Prozent Gewichtung), Preis-Leistung (50 Prozent), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz (zehn Prozent). Diese sind insgesamt in „bis zu 110“ unterschiedlich gewichtete Einzelkriterien (bis zu 20 Punkte pro Aspekt) unterteilt.

Als Basis der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Einzelheiten dazu veröffentlicht das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU) (PDF, 541 KB).

Keine konkreten Noten mehr verteilt

Für die untersuchten Produkte werden, anders als vor einigen Jahren noch üblich, keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochenen Noten mehr vergeben. Stattdessen ordnet das Institut die Angebote in ein siebenstufiges Bewertungsraster ein. Hinter der Topnote „exzellent“ folgen die sechs Schulnoten von „sehr gut“ bis „ungenügend“.

Innerhalb dieser Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann an dieser Stelle nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt wird.

Die exzellenten Lebensversicherer in mindestens vier Zielgruppen

„Exzellente“ Produkte für mindestens eine Zielgruppe haben laut den Ergebnislisten 21 (Vorjahr: 27) Anbieter. Aktuell erreichten nur noch vier (Vorjahr: elf) Anbieter die Höchstnote in allen sechs Kundenkreisen. Dies sind die

In fünf Zielgruppen ein „exzellent“ schafften die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (nicht Mediziner), die HDI Lebensversicherung AG (nicht Selbstständige) sowie die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Dialog Lebensversicherungs-AG (jeweils nicht Handwerker).

Auszeichnungen in einer bis drei Zielgruppen

Die Topnote in jeweils drei Zielgruppen bekamen die

In zwei Kundenkreisen gehören die Allianz Lebensversicherungs-AG (Studenten und Azubis), die Axa Lebensversicherung AG (Handwerker und Studenten), die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group (kaufmännische und handwerkliche Berufe) und die R+V Lebensversicherung AG (Selbstständige und Mediziner) zu den Topakteuren.

Jeweils in einer Zielgruppe erhielten ein „exzellent“ die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die Continentale Lebensversicherung AG (jeweils Handwerker), die Hannoversche Lebensversicherung AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG (jeweils Mediziner) sowie die Signal Iduna Lebensversicherung AG (Azubis).