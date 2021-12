IVFP kürt die besten Berufsunfähigkeits-Versicherungen

22.12.2021 – 48 Tarife von 40 Anbietern hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung in sechs Kundenkreisen für sein neu aufgelegtes SBU-Rating bewertet. Untersucht wurden die Bereiche Unternehmenssicherheit, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz. Allianz, Alte Leipziger, Basler, Dialog, Hannoversche, HDI, LV 1871, Swiss Life und Volkswohl Bund erhielten in dem Rating in allen Zielgruppen die Note „exzellent“.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Dienstag die neue Auflage ihres Ratings von selbstständigen Berufsunfähigkeits- (SBU-) Versicherungen vorgelegt. Untersucht wurden 48 Tarife von 44 Anbietern. Im Vorjahr waren es 40 Angebote von 40 Gesellschaften (VersicherungsJournal 6.11.2020), vor zwei Jahren 37 Offerten von 37 Unternehmen (17.12.2019).

Bewertung der Versicherungstarife nach Zielgruppen

Die Analysten haben die Produkte nach Zielgruppen (kaufmännische beziehungsweise medizinische Berufe, Handwerker, Selbstständige, Studenten sowie Azubis) getrennt beurteilt.

In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (20 Prozent Gewichtung), Preis-Leistung (50 Prozent), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz (zehn Prozent). Diese sind insgesamt in „über 100“ Einzelkriterien unterteilt.

Als Basis der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Einzelheiten dazu veröffentlicht das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU) (PDF, 497 KB).

Keine konkreten Noten mehr

Für die untersuchten Produkte werden, anders als vor einigen Jahren noch üblich, keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochene Noten mehr vergeben. Stattdessen teilt das Institut die Angebote in die Bewertungsklassen „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ ein.

Innerhalb dieser Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann an dieser Stelle nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt wird.

Namen wurden nur von denjenigen Testteilnehmern veröffentlicht, die eine der beiden besten Noten erreicht haben.

Die exzellenten Anbieter in mindestens vier Zielgruppen

„Exzellente“ Produkte für mindestens eine Zielgruppe haben laut IVFP 23 Versicherer. Aktuell erreichten, wie in den beiden Vorjahren, neun Anbieter die Höchstnote in allen sechs Kundenkreisen:

Nicht mehr in allen Segmenten die Höchstnote erhielten die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. Neu in die Spitzengruppe vorgestoßen sind die Dialog und der HDI.

In fünf Bereichen Top-Angebote hat die Canada Life (nicht Handwerk). Vier Mal gelang dies der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (nicht Handwerk, nicht medizinische Berufe), der Europa Lebensversicherung AG (nicht kaufmännische Berufe, nicht Studenten) und der Nürnberger Lebensversicherung AG (nicht Handwerk, nicht Azubi).

Eine Übersicht über die „exzellenten“ und „sehr guten“ Produkte in den einzelnen Kategorien inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Zahlreiche Vergleiche von Berufsunfähigkeits-Versicherungen

Die Berufsunfähigkeits-Versicherung wird von etlichen Analysehäusern in Ratings, Scorings oder anders bezeichneten Untersuchungen bewertet. Zuletzt waren das die Franke und Bornberg GmbH (19.3.2021, 15.10.2021, 1.12.2021), die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (20.7.2021, 3.8.2021) und die Morgen & Morgen GmbH (6.5.2021).

Welche Versicherer aus Vermittlersicht in dieser Sparte empfehlenswert beziehungsweise am leistungsstärksten sind, hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. bei ihren Partnerbetrieben erfragt (1.7.2020, 29.7.2020).

Die favorisierten Anbieter aus Sicht von Maklern und Mehrfachvertretern ermitteln die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH im Quartalsturnus im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends (2.7.2021). Im Rahmen der „Marktstudie Arbeitskraftabsicherung 2021“ haben sie ermittelt, an wen Makler das meiste Geschäft liefern (5.5.2021) und welche Anbieter sie (nicht) weiterempfehlen (10.5.2021).

Die Kundenorientierung aus Verbrauchersicht hat die Servicevalue GmbH im Sommer unter die Lupe genommen (5.8.2021). Zu Jahresbeginn haben die Marktforscher aus Köln eine Untersuchung zur Leistungsregulierung veröffentlicht (26.1.2021).