IVFP: Diese Fondspolicen sind besonders nachhaltig

7.9.2021

Am Montag hat die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) die aktuelle Auflage ihres „Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Ratings“ vorgelegt. Den Angaben zufolge hat sich die Anzahl der „exzellenten“ und „sehr guten“ Testkandidaten im Vergleich zur Erstauflage im vergangenen Sommer auf 37 in etwa verdoppelt. Zu den Offerten mit der Höchstnote „exzellent“ gehören in alphabetischer Reihenfolge

Dahinter folgen 22 weitere Produktangebote von 17 Anbietern mit der Note „sehr gut“. Eine Auflistung der 39 „exzellenten“ und „sehr guten“ ist auf dieser Internetseite zu finden. Wie viele Offerten insgesamt unter die Lupe genommen wurden und wie die nicht genannten Tarife bewertet wurden, ist aus den vorliegenden Daten nicht ersichtlich.

In die Bewertung fließen neben der Unternehmens-Positionierung zum Thema Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeit des Fondssortiments auch die Fondsbewertungen von F-fex AG und Morningstar Deutschland GmbH sowie das Segment „Transparenz und Service“ ein.

Weitere Details zur Ratingsystematik können in den „Informationen zum Ratingverfahren Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating“ (PDF, 605 KB) nachgelesen werden.