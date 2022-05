Ist der Immobilien-Boom bald zu Ende?

25.5.2022 – Das Ende des Booms am Immobilienmarkt naht laut den Spezialisten von Immowelt. Für zehn der 14 Großstädte in der Bundesrepublik mit mehr als 500.000 Einwohner rechnen sie mit sinkenden oder bestenfalls stagnierenden Kaufpreisen. Nach oben zeigt die Kurve nur noch in Hannover, Bremen, Hamburg und München.

Nach Ansicht der Analysten der Immowelt GmbH neigt sich der Immobilienboom „dem Ende zu. Die Zeit der großen Preissteigerungen ist voraussichtlich vorbei“. Dieses Fazit zieht Immowelt aus einer aktuellen Preisschätzung für die 14 deutschen Metropolen (mehr als 500.000 Einwohner). Die Analysten rechnen bis zum Jahresende für zehn dieser Städte mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Kaufpreisen.

Als vermutlichen Grund für die Trendumkehr am Immobilienmarkt wird eine „Kombination aus zuletzt stark gestiegenen Zinsen für Baudarlehen, Unsicherheiten durch den anhaltenden Ukraine-Krieg und der derzeit hohen Inflation“ genannt.

Hintergründe zur Berechnung

Die von Immowelt errechneten Werte geben den Kaufpreis pro Quadratmeter für eine Modellwohnung (erster Stock, drei Zimmer, 75 Quadratmeter, Baujahr in den 1990er Jahren) wieder. Die Berechnungen basieren auf den auf dem Portal Immowelt.de inserierten Angebote, die im April 2022 lanciert wurden. Es handelt sich den Angaben zufolge um Angebots- und nicht um Abschlusspreise.

Zur Berechnung teilte das Unternehmen weiter mit: „Für die Kaufpreis-Schätzung wurde neben der langjährigen Entwicklung der Immobilienpreise auch die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes sowie der Zinsen für Baudarlehen berücksichtigt. Für die Werte im Dezember wurde ein Zinssatz für zehnjährige Baudarlehen von 3,5 Prozent und eine Erhöhung des Verbraucherpreisindexes auf 121 Punkte angenommen.“

Vier Mal Anstieg

Den Immowelt-Berechnungen zufolge werden die Kaufpreise pro Quadratmeter bis Dezember nur in Hannover (plus drei Prozent auf 4.250 Euro), Hamburg (plus zwei Prozent auf 6.790 Euro) sowie um jeweils ein Prozent in Bremen (auf 3.440 Euro) und in München (auf 9.670 Euro) steigen.

Damit festigt die bayerische Landeshauptstadt ihre Position als teuerste Metropole. Der Vorsprung auf Hamburg wird sich voraussichtlich im Vergleich zum April von 2.940 auf 2.880 vermindern.

Rückgänge vor allem in Frankfurt und Leipzig

An dritter Stelle liegt weiterhin Frankfurt am Main. Da Immowelt von einer fünfprozentigen Verminderung in der Finanzmetropole ausgeht (auf 6.260 Euro), wird der Rückstand auf die Hansestadt von 70 Euro im April voraussichtlich auf 530 Euro im Dezember steigen.

Für Leipzig wird ein Minus von vier Prozent (auf 2.610 Euro) prognostiziert. „Der sowieso große Objektbestand wird durch die gestiegenen Bauzinsen vermutlich weiter vergrößert, was zu einer Preiskorrektur nach unten führt“, so die Analysten.

Für Berlin wird eine Abnahme um drei Prozent (auf 4.890 Euro) erwartet und für Nürnberg eine Reduzierung um zwei Prozent (auf 3.950 Euro). Jeweils einen einprozentigen Rückgang wird es voraussichtlich in Stuttgart (auf 5.720 Euro) und in Dortmund geben (auf 2.890 Euro). Stagnation wird für Dresden, Düsseldorf, Essen und Köln erwartet.

Weitere Analysen und Prognosen zu den Immobilienpreisen finden interessierte Leser im VersicherungsJournal Archiv.