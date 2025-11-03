Ist das Einstellen einer E-Zigarette am Steuer eines Fahrzeuges verboten?

5.2.2026
Ein Autofahrer hielt während der Fahrt auf der Autobahn seine E-Zigarette in Brusthöhe und tippte darauf, um die Stärke einzustellen, während er den Blick vom Verkehrsgeschehen abwandte. Kurz darauf erhielt er einen Bußgeldbescheid, weil die Polizei ihn beobachtet haben will, wie er auf seinem Handy getippt haben soll.
Gegen diesen Bescheid klagte der Autofahrer – mit dem Hinweis darauf, dass es sich um eine E-Zigarette und nicht um ein Smartphone gehandelt habe. Das Oberlandesgericht Köln kam mit Beschluss vom 25. September 2025 (1 ORbs 139/25) zu dem Ergebnis, dass der Mann ein Bußgeld von 150 Euro zahlen muss – und bestätigte damit das Urteil der Vorinstanz.
Das Bußgeld sei bereits dadurch begründet, dass der Fahrer auf das Display des Geräts getippt habe. Die Zigarette verfügte über einen Berührungsbildschirm und sei damit als elektronisches Gerät im Sinne von § 23 Absatz 1a Satz 2 StVO einzustufen. Solche Geräte dürfen während der Fahrt nur benutzt werden, wenn sie weder aufgenommen noch in der Hand gehalten werden.
Auch diene das Display der E-Zigarette im Sinne von § 23 Absatz 1a Satz 1 StVO der Information. Zwar sei die Hauptfunktion des Geräts das Dampfen, so betonte das Gericht, doch könne auch jede unterstützende Funktion, die Informationen bereitstelle, als „dienen“ gewertet werden.
Es bestehe zudem kein Zweifel, dass die Funktionalität des Geräts das Ablenkungspotenzial berge, das den Gesetzgeber zum Verbot der Nutzung solcher Geräte während der Fahrt veranlasst habe, so führte das Gericht weiter aus. Insofern unterscheide sich die Bedienung des Zigarettendisplays nicht wesentlich von der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer.
|
Wer haftet nach einem Unfall? Wie werden dabei Fahrfehler, Technikprobleme am Fahrzeug oder Drogenkonsum des Fahrers gewertet? Welche Parksünden können als Straftat gewertet werden? Wann können Richter von einem Fahrverbot absehen – und wann ist eine solche Ermessensentscheidung rechtlich ausgeschlossen?
Diese und andere Fragen beantwortet das neueste Dossier des VersicherungsJournals. Es gibt unter anderem einen fundierten Überblick über relevante Urteile im Verkehrsrecht – von Tempoverstößen bis Fahrerassistenzsystemen.
Anhand zahlreicher Praxisfälle zeigt die 54-seitige Publikation, wie Gerichte komplexe Unfallhergänge bewerten, welche Rechtsfolgen drohen und inwieweit Regelverstöße eine negative Auswirkung auf den Kfz-Versicherungsschutz haben können. Diverse weitere Themen rund um das Verkehrsrecht wie das Fahreignungsregister, häufige Verkehrsverstöße oder rechtliche Entwicklungen hinsichtlich von Fahrerassistenzsystemen werden verständlich aufbereitet.
Weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.