Insurtech: Viele Versicherer im Tiefschlaf – aber nicht alle

29.3.2022 – Auf einer Fachkonferenz Mitte März in London zeigte sich, dass die Insurtech-Szene noch lebendig ist, einige Akteure jedoch nicht mehr dabei sind. Viele Versicherer halten sich nach wie vor zurück, sie nahmen nicht teil am Branchendiskurs. Für Vertrieb und Marketing sind Social Video und Tiktok die größten Treiber. Ein Gastbeitrag von Dr. Robin Kiera.

Zwei Jahre Pause – und was für eine Entwicklung. Drei Trends waren Mitte März auf der Londoner Insurtech Insights, mit über 4.000 Versicherungsexperten in einem Raum die größte Insurtech- und Innovationskonferenz in Europa, zu sehen.

Robin Kiera (Bild: privat)

Während sich der Insurtech-Markt in Gewinner und Verlierer teilt, fehlte der Großteil der deutschen Versicherer. Lichtblick war die dauerpräsente Diskussion um neue Ansätze, Kunden zu gewinnen – vor allem über Social Video und Tiktok.

Viele Start-ups fehlten

Von außen konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Pandemie mit Lockdown und ökonomischen Verwerfungen spurlos an der Insurtech-Szene vorbeigegangen ist. Im Jahr 2020 investierten Geldgeber über sechs Milliarden US-Dollar, 2021 waren gar über 13,4 Milliarden.

Bei näherem Betrachten machte man jedoch zwei gegenteilige Beobachtungen: Viele früher auf Bühnen dauervertretene Insurtechs fehlten dieses Jahr auf der Branchenveranstaltung. Nicht alle aufgrund exorbitanter Exits, sondern – so wurde hinter vorgehaltener Hand spekuliert – weil der ein oder andere Anbieter still und heimlich das Zeitliche gesegnet hat.

Dies galt für solche Start-ups, die im B2C-Markt Kunden gewinnen wollten, aber auch Anbieter von Brückentechnologie. Während früher viele Versicherer händeringend Hilfe bei der Programmierung von digitalen Antragstrecken und anderen Problemen benötigten, haben einige Häuser oder auch traditionelle Beratungen innerhalb des eigenen Unternehmens Kompetenzen aufgebaut.

Insurtech is back

Ein Insurtech fehlte in London: Während früher kein Großevent ohne Daniel Schreiber von Lemonade Insurance N.V. auskam, fehlte dieser als Redner. Mag dies am gescheiterten Eintritt in den deutschen Markt oder an der Implosion des Aktienkurses von 138 Euro im Februar 2021 auf jetzt 22 Euro – immerhin ein Minus von 84 Prozent – liegen (VersicherungsJournal 24.11.2021).

Während andere Firmen früher auf wackeligen Seitenbühnen ihre Produkte anboten, prägte nun eine ganze Generation neuer Serviceanbieter die Schar der Aussteller wie Wakam, Moonshot Insurance, Simple+ oder Maptycs.

Anbieter von künstlicher Intelligenz, ganz spezifischer Spezialsoftware wie der Aggregation von Geodaten oder Anbieter von Kerntechnologie zeigten: Insurtech ist nicht tot, sondern „Insurtech is back“. Allerdings halt nicht alle.

Viele Versicherer fehlten

Der Großteil der deutschen Assekuranz glänzte auf der Insurtech Insights durch Abwesenheit. Da mutet es doch merkwürdig an, dass auf hiesigen Konferenzen oder in Pressemitteilungen von Innovation und neuen Ideen geschwärmt wird, aber bei einer der zentralen Gelegenheiten, sich hierüber international auszutauschen, so viele fehlten.

Allerdings muss eine Reihe von Versicherern hiervon ausgenommen werden. So waren die Zurich-Gruppe, der Generali-Konzern, die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re), Swiss Re AG, Getsafe Insurance AG, Wefox Insurance AG, OCC Assekuradeur GmbH, Scor SE und auch Helvetia aus DACH vertreten.

Social Video und Tiktok überall

Seit über zwei Jahren war ein so großes Treffen der Insurtech-Community nicht möglich gewesen. Vor allem eines hat sich seitdem dramatisch verändert. B2C- aber auch B2B-Kunden konsumieren so viel Video online wie noch nie.

Nicht nur Netflix und Amazon Video dürften klassischen TV-Sendern Kopfschmerzen bereiten, sondern vor allem der atemberaubende Siegeszug der Videoplattform Tiktok. In Deutschland verbringen Nutzer im Durchschnitt über 50 Minuten auf der Plattform und öffnen sie mindestens zehn Mal am Tag.

Während Tiktok vor zwei Jahren allenfalls Marketingexperten für Konsumer-Marken bekannt gewesen sein dürfte, prägte nun fast jedes Hintergrundgespräch die Frage: Wie können wir als Versicherer oder Lösungsanbieter den Durchbruch von Social Video und Tiktok für uns nutzen?

Wie es nicht geht, zeigen einige Versicherer. Sie beauftragen junge oder junggebliebene Mitarbeiter mit der Erstellung streng versicherungsfachlicher, aber höchst langweiliger Videos oder starten erst gar nicht. Gute Beispiele sind in Deutschland der größte Kanal eines Versicherers, von OCC Assekuradeur, der Account von Versicherungswissen (der Cosmosdirekt-Gruppe) oder auch der wenige Tage alte Kanal der DFV Deutsche Familienversicherung AG.

Starkes Ökosystem von neuen und neueren Unternehmen

Auch wenn nicht alle Insurtechs die Pandemie überlebt haben, so sehen wir ein starkes Ökosystem von neuen und neueren Unternehmen sowie eine Reihe traditioneller Versicherer, die sich gern und systematisch dieses Wissens und dieser Produkte und Services bedienen. Allerdings bei Weitem nicht alle.

Fazit: Konferenzen bieten sehr gute Gelegenheiten, sich fachlich auszutauschen und Kontakte zu Gleichgesinnten aufzubauen. Als nächste große Konferenzen stehen an: