Innovative Vorreiter ausgezeichnet

11.2.2021

267 mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben das „Top-100-Siegel 2021“ erhalten. Mit dieser Auszeichnung werden zum 28. Mal besonders innovative Firmen aus dem Mittelstand geehrt. Grundlage für die Verleihung des Siegels ist „eine unabhängige, auf einer wissenschaftlichen Systematik“ basierende Prüfung im Auftrag der Compamedia GmbH.

WERBUNG

Informationen zu den Kriterien der Prüfung stellt das Unternehmen hier zur Verfügung. Eine Liste der Top-100-Innovatoren ist ebenfalls auf der Webseite von Compamedia zu finden. Folgende vier Firmen aus der Versicherungsbranche schafften den Sprung auf die Liste der Top-100:

Unter den Preisträgern „gibt es beispielsweise IT-Entwickler, die auch für die Versicherungsbranche arbeiten, aber ja nicht zur klassischen Versicherungsbranche zählen“, teilt Compamedia auf Nachfrage mit. Ein Beispiel dafür sei die JDC Group AG. GPI war dagegen bereits 2017 unter den ausgezeichneten Unternehmen (VersicherungsJournal 21.7.2017).

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Deutschen Mittelstands-Summit am 26. November 2021 in Ludwigsburg statt. An diesem Abend werden auch die Gesamtsieger bekannt gegeben.