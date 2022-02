Innovations-Ranking: Derbe Klatsche für die Assekuranz

17.2.2022 – In Sachen Innvotationskraft gehören die Versicherungs-Dienstleister nicht zu den Topbranchen, sondern finden sich bestenfalls im Mittelfeld wieder. Ganz am Ende rangieren die Sektoren „Finanzvertriebe“ und „Versicherungsmakler“. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue im Auftrag des Fernsehsenders Welt. Diese basiert auf rund 221.000 Führungskräfte-Urteilen. Bewertet wurden knapp 2.400 Firmen aus 176 Branchen.

Die Servicevalue GmbH hat für den Nachrichtensender Welt eine Untersuchung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen durchgeführt. Dazu wurde in den vergangenen Monaten unter Führungskräften (ab Gruppen-/ Teamleitungsfunktion) eine Onlineumfrage durchgeführt.

Zu dieser wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Insgesamt kamen rund 221.000 Führungskräfte-Urteile zusammen. Die Mindestanzahl von 75 Bewertungen erreichten 2.399 Firmen aus 176 Branchen.

Befragung von Führungskräften

Zwar fällt es nach Aussage der Studienautoren nicht leicht, „konkret zu bestimmen, was genau eine Innovation ist oder ob ein Unternehmen tatsächlich vermag, echte Innovationen durchzuführen“.

Dennoch könne „vorausgesetzt werden, dass Personen, die Verbraucher und zugleich Beteiligte der Wirtschaft sind, aufgrund ihres ‚doppelten‘ Hintergrundwissens und Erfahrungen eine Vorstellung davon haben, welchen Unternehmen eine erhöhte Innovationskraft am Markt wie auch intern zugeschrieben werden kann und welchen nicht“, wird erläutert.

Den Studienmachern ging es nach eigener Aussage nicht darum, differenzierte Aspekte der Innovationskraft zu verordnen und einer Einzelbewertung zuzuführen. Vielmehr sei der Begriff „Innovationskraft“ bewusst sehr allgemein gehalten worden.

Fünf bewertungsrelevante Antwortoptionen

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Inwieweit können Sie aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus zustimmen, dass Strategien und Konzepte der jeweiligen Unternehmensführung zu einer hohen Innovationskraft nach innen (unternehmensbezogen) und/ oder nach außen (marktbezogen) führen.“ Insgesamt standen den Interviewten sechs Antwortoptionen zu

„trifft voll und ganz zu“,

„trifft zu“,

„trifft eher zu“,

„trifft eher nicht zu“,

„trifft nicht zu“ und

„kann ich nicht beurteilen“.

Dabei war die letztgenannte Antwortoption nicht bewertungsrelevant. Im ersten Schritt wurde für jedes Unternehmen der empirische Mittelwert ermittelt. „Liegt dieser innerhalb der jeweiligen Branche niedriger (= besser) als der Branchen-Mittelwert, wird dem Unternehmen eine ‚hohe Innovationskraft‘ zugeschrieben.

Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, wird dem Unternehmen eine ‚sehr hohe Innovationskraft‘ zugeschrieben“, wird zur Methodik weiter erläutert.

Das Unternehmen mit dem besten Eigenwert innerhalb seiner Branche erhält die Auszeichnung „höchste Innovationskraft“ und gilt „als Nummer Eins der Branche, im Vergleich mit allen untersuchten und ausgewiesenen Unternehmen dieser Branche“.

Rote Laterne für Finanzvertriebe

Am besten schnitten die Elektronikhersteller Samsung (Mittelwert: 2,14) und Sony (2,15) sowie Siemens aus der Kategorie „Elektrotechnik“ (2,16) ab. Von solchen Werten sind die Vertreter der Finanz- und Versicherungswirtschaft doch ein gutes Stück weit entfernt.

So setzte sich die MLP SE in der Kategorie Finanzvertriebe mit einem Mittelwert von 2,65 gegen die Wettbewerber durch. Schlechter schnitt kein Branchensieger ab. Das Prädikat „sehr hohe Innovationskraft“ erhielten Tecis Finanzdienstleistungen AG (2,66) sowie Swiss Life Select Deutschland GmbH und Telis Finanz AG (jeweils 2,69).

Nur unwesentlich besser sieht es in dem Wirtschaftszweig „Versicherungsmakler“ aus, in dem die Funk Versicherungsmakler GmbH sich mit einem Mittelwert von 2,62 knapp vor der Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG (2,64) und der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe; 2,66) an die Spitze setzte.

Allianz als bester Versicherer

Unter den Versicherern schnitten die Allianz Versicherungen mit 2,39 am besten ab, die damit die Kategorie „Versicherer (Multi-Channel)“ gewannen.

Die Auszeichnung „sehr hohe Innovationskraft“ erhielten die Ergo Versicherungen, die Axa Versicherungen, die ADAC Versicherungen, die Inter Versicherungen, die Würzburger Versicherungs-AG, die HDI Versicherungen, die Württembergischen Versicherungen, die Gothaer Versicherungen, die R+V Versicherungen sowie der Alte Leipziger/Hallesche-Konzern.

Innovationskraft-Ranking Versicherer (Bild: Servicevalue)

Weitere Branchensieger

Bei den Filialversicherern siegten die Huk-Coburg Versicherungen (2,43) vor den Generali Versicherungen, der Rheinland Versicherungsgruppe, den SV Sparkassen-Versicherungen, den Hansemerkur Versicherungen und den Debeka Versicherungen mit Mittelwerten von 2,47 bis 2,53.

Bei den Direktversicherern verwies die DFV Deutsche Familienversicherung AG (2,45) die Cosmos Versicherungen (2,47) und die Wertgarantie SE (2,49) auf die Plätze.

Branchensieger bei den Maklerversicherern wurde die Rhion Versicherung AG (2,48). Das Siegel „sehr hohe Innovationskraft“ bekamen die VHV Versicherungen, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Interrisk Versicherungen, die Dialog Lebensversicherungs-AG und die Universa Versicherungen mit Werten zwischen 2,49 und 2,53.

Die Ergebnisse in den 176 untersuchten Branchen können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.