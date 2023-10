Inflation bremst betriebliche Altersvorsorge aus

23.10.2023 – Für die Verbreitung der Betriebsrenten sah es schon mal besser aus. 2023 machen die hohen Lebenshaltungskosten viele Bemühungen zunichte. Das trifft insbesondere auf Erwerbstätige mit geringen und mittleren Einkommen zu. Aber auch die Arbeitgeber gehen in Deckung und bieten oft nicht mal Möglichkeiten zur Entgeltumwandlung an – oder ignorieren das Thema Betriebsrente einfach komplett. Das zeigt eine Studie von Deloitte.

Die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) war in den vergangenen Jahren eine zähe Angelegenheit. Und jetzt kommt als negativer Faktor die Inflation hinzu, die die Vorsorge über den Arbeitgeber stark eindämmt. Diesen Trend für die Entwicklung der Betriebsrenten zeigt unter anderem eine Langzeitbetrachtung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft auf.

Die siebte Ausgabe der Studienreihe mit dem Titel „Betriebliche Altersvorsorge im Zeichen der Inflation“ (PDF, 3,8 MB) basiert auf einer Umfrage unter rund 2.000 sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten. Den Zeitraum für die Erhebung geben die Autoren mit Sommer 2023 an.

Inflation lässt keine Rücklagenbildung zu

Noch im Vorjahr gaben sich die Experten von Deloitte optimistisch. Die bAV gewinne „signifikant an Bedeutung“. Sie stieg im Ansehen der Arbeitnehmer und das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BSRG) wirkte sich positiv aus, schrieben die Berater im Report 2022 (VersicherungsJournal 9.12.2022).

In diesem Jahr stehen die Zeichen wieder auf negativ. Die hohen Lebenshaltungskosten machen es gerade Arbeitnehmern mit geringen und mittleren Einkommen schwer, ausreichend Rücklagen aufzubauen.

Diese Gruppe nutze nicht nur die bAV bei Weitem weniger stark als der Durchschnitt, sondern betreibe insgesamt deutlich weniger Vorsorge. „25 Prozent der Arbeitnehmer mit einem monatlichen Einkommen unter 5.400 Euro sparen überhaupt nicht“, stellt Deloitte in den Studienunterlagen fest.

Da für diese Personen absehbar auch kein ausreichendes Alterseinkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung generiert werde, wäre eine Vorsorge über den Betrieb dringend notwendig.

Arbeitgeber ignorieren Pflicht zur Entgeltumwandlung

Aber auch bei den Arbeitgebern liegt einiges im Argen, was die Verbreitung der bAV aushebelt. Entweder sie bieten keine Möglichkeiten zur Entgeltumwandlung an – oder sie kommunizieren die Optionen nicht oder nicht ausreichend an ihre Belegschaft.

Der nächstwichtigste Hinderungsgrund ist nach Angaben der Befragten, dass sie kein Geld zur Vorsorge übrighätten. „Gegenüber 2022 wurde dieser Hinderungsgrund doppelt so häufig genannt“, schreiben die Studienautoren. Gerade für diese Personengruppen könnten Zuschüsse vom Arbeitgeber, die eigene Vorsorge anschieben.

Flexibilität steht weiter im Vordergrund

Im Vergleich zum Vorjahr hat die bAV bei der Vorsorge für das Alterseinkommen gegenüber 2022 etwas an Bedeutung verloren. Aber sie ist in der Deloitte-Befragung immer noch die am häufigsten gewählte Sparmaßnahme, in diesem Jahr knapp vor dem Sparbuch/Festgeldkonto.

Der stärkste Rückgang weist die vorliegende Studie bei Anleihen aus (minus 50 Prozent), gefolgt von privaten Versicherungs- oder Bankprodukten (minus 23 Prozent) und der Betriebsrente (minus 21 Prozent). Den geringsten Rückgang gab es beim Sparbuch/Festgeld und bei Riester-Produkten. Die Mehrheit (52 Prozent) der Befragten befürchtet Einbußen in ihrer Altersvorsorge aufgrund der aktuellen Inflation.

Die Flexibilität steht für die Befragten weiterhin im Vordergrund. So wünscht sich eine Mehrheit verschiedene Auszahlungsoptionen (55 Prozent). An zweiter Stelle liegen zeitlich flexible Einzahlungen mit 46 Prozent, gefolgt von der Auswahl der Geldanlage (41 Prozent).

Das Fazit

„Die Gestaltung der bAV-Angebote sollten Sicherheit mit Renditechancen und Flexibilität vereinen, denn diese Merkmale adressieren die Bedürfnisse der Arbeitnehmer“, schreibt Deloitte im Fazit der Studie.

Aber auch was die Verbreitung angeht, mahnen die Berater neben dem BRSG zusätzliche Anstrengungen an: „Damit bAV einen nachhaltigen Beitrag zur Altersversorgung liefern kann, sind flächendeckende Angebote und deren Kommunikation essentiell.“