Industriekunden fordern mehr Professionalität

27.3.2019 – In der industriellen Sachversicherung scheinen die Zeiten des weichen Marktes vorbei. Für Prämienerhöhungen hat die im GVNW organisierte versicherungsnehmende Wirtschaft nur bedingt Verständnis. Auch dem inzwischen entstandenen Cyber-Angebot stehen zumindest die Großunternehmen kritisch gegenüber.

„Ein einkaufsfreundlicher Markt ist nicht unbedingt ein weicher Markt. Jeder von uns möchte, dass der Versicherer Geld mit ihm verdient. Denn nur dann können wir sicher sein, dass Schäden reguliert werden und die Geschäftsbeziehung langfristig wird.“

Das sagte Dr. Alexander Mahnke, Vorstandsvorsitzender des Gesamtverbandes der Versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) am Dienstag vor der Presse.

Doch um das Verhältnis zur Assekuranz ist es gerade wieder einmal wenig gut bestellt, wie er, die beiden GVNW-Geschäftsführer Reiner Siebert und Jörg F. Henne und die Risk-Manager Mathieas Kohl, Swen Grewenig und Christian Böhm, die dem Verbandspräsidium angehören, durchblicken ließen.

Von links: Jörg F. Henne, Mathieas Kohl, Swen Grewenig, Dr. Alexander Mahnke, Christian Böhm, Reiner Siebert (Bild: Lier)

Zu hohe Kosten

Den Versuch der industriellen Sachversicherer, ihre seit langem wenig auskömmlichen Prämien zu erhöhen, kontert der GVNW mit dem Kostenargument. In der Kostenquote von 30 Prozent steckten „doppelt und teils sogar dreifach“ Vertriebskosten, so Mahnke.

Dann wird von den Versicherern ein besseres Risikomanagement gefordert. Sie müssten die Schadensursachen genauer analysieren. Die Informationslage der Versicherer über die Risiken der Unternehmen hält der Verband teils für nicht ausreichend.

Das liege zum einen daran, dass die Versicherer Information der Firmen gar nicht richtig auswerten könnten, weil ihnen dazu auch die (digitalen) Techniken fehlten. Als Beispiel werden lange, internationale Lieferketten genannt. Um die Risiken besser zu verstehen, müssten die Versicherer auch wieder vermehrt Begehungen bei ihren Kunden durchführen.

Die üblichen Problembranchen

Dass die Digitalisierung die Kosten der Industrieversicherung senkt, erwartet der Verband eher nicht. Man hofft aber, dass neue Techniken wie etwa der Einsatz von Drohnen die Risikoeinschätzung und das Schadenmanagement verbessern werden.

In welchem Umfang sich die Konditionen der industriellen Sachversicherung verändern, wollte der GVNW nicht beziffern. Verwiesen wurde auf das „Programm 20/20/20“ der HDI Global SE, die in der Feuerversicherung in 20 Prozent ihres Industrieportfolios bis zum Jahr 2020 das Verhältnis von Prämie zu Risiko um 20 Prozent verbessern will.

Marktweit gehe es vor allem um höhere Preise. Wenn sich dies nicht realisieren lasse, würden Kapazitäten gesenkt und Selbstbehalte erhöht und danach erst über Deckungsinhalte diskutiert, so Mahnke. Diese Maßnahmen beträfen quasi alle Branchen. Dabei hätten es bestimmte Industrien (wie etwa die Fleischverarbeitende, Lebensmittel, Chemie, Holz, Recycling) besonders schwer, so Siebert.

Einige Unternehmen hätten Probleme gehabt, ihre Programme überhaupt platziert zu bekommen. „Und das waren keine Hochrisiken, sondern beispielsweise Firmen aus dem Medienbereich“, erläuterte der Geschäftsführer.

Eine Frage des Vertrauens

Dass die Versicherer die Cyber-Risiken mit eigenständigen Policen abdecken, stößt beim GVNW auf Kritik. Viele Netz- und IT-Risiken seien bereits durch bestehende Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- und Sachversicherungen abgedeckt.

Viele Versicherer gingen nun hin und nähmen diese Deckungen aus den klassischen Policen heraus, ohne dass der Preis für diese Deckungen entsprechend sinke. Erstaunt zeigt man sich, dass der Assekuranz zudem erst jetzt das Problem von „Silent Cyber“ bewusst werde (VersicherungsJournal 25.3.2019, 14.11.2018).

Sind Cyber-Schäden sowohl in klassischen Verträgen wie auch in speziellen Cyber-Policen versichert, bedeutet dies für den Versicherer ein Kumulrisiko. „Über Kumule muss geredet werden, weil im schlimmsten Fall dann nicht richtig reguliert wird“, so Mahnke.

Er fürchtet versteckte Ausschlüsse oder den Rückzug von Kapazitäten und verweist auf das Vorgehen des Zurich-Konzerns. In den USA verweigerte die Gruppe dem Snackhersteller Mondelez den Ersatz seines durch die Malware „Petya“ entstandenen Schadens mit dem Verweis auf die Kriegsausschluss-Klausel (Medienspiegel 13.1.2019).

Nicht unbedingt versichert

Der GVNW ist der Meinung, dass vor allem für Großunternehmen eigenständige Cyber-Policen nicht notwendig sind, wenn „die bestehenden Konzepte vernünftig aufgesetzt und miteinander abgestimmt werden und ausreichende Kapazitäten“ zur Verfügung stehen.

Ein Großteil der Häuser beschäftigt sich mit Cyber. "Ob dies dann auch versichert wird, ist eine andere Frage“, so Henne. Zunächst sei Cyber für die Großunternehmen ein Risikomanagement-Thema mit sehr unterschiedlichen Risiken.