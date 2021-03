Industriegeschäft: neue bAV-Risiken und überforderte Versicherer

12.3.2021 – Die Coronakrise verschärfte die Verhandlungen für Sach- und Haftpflicht-Versicherungen sowie Financial-Lines am Jahresende. Höhere Prämien für nur noch knappe Kapazitäten bleiben auch 2021 ein Thema, so Marsh in seiner aktuellen Prognose. Spezielle Herausforderungen sieht der Makler durch den Personalmangel bei den Versicherern sowie in der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung.

Die Situation in der Industrieversicherung hat sich in den vergangenen zwölf Monaten weiter verschärft. In einigen Sparten wirkt die Pandemie wie „ein Brandbeschleuniger“, schreibt die Marsh GmbH in ihrem aktuellen „Versicherungs-Marktreport Deutschland 2021“ (PDF, drei MB).

Thomas Olaynig (Bild: Marsh)

Aufgrund zusätzlicher Schadenaufwendungen bei international aufgestellten Versicherern komme es für die Kunden zu höheren Prämien, Kapazitätsreduzierungen und weiteren möglichen Ausschlüssen.

Neuer Schutz für neue Risiken gefordert

In der aktuellen Ausgabe des Reports richtet Thomas Olaynig, Geschäftsführer und Head of Placement & Specialties von Marsh Deutschland, einen Appell für die kommenden Monate an die Versicherungs-Gesellschaften.

„Über den Versicherungsschutz hinaus benötigen die Unternehmen gute Beratung und Services seitens der Makler, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Die Versicherer sind gefordert, Absicherungslösungen auch für die neuen Risiken anzubieten“, schreibt der Geschäftsführer in seinem Vorwort. Als Beispiel für den Schutz neuer Gefahren nennt er das Thema Nachhaltigkeit.

In den Fokus seines Reports stellt Marsh unter anderem die Bereiche betriebliche Altersversorgung (bAV) und Digitalisierung.

Sachversicherung: Versicherer vielfach überfordert

Bereits Anfang 2020, bevor die Auswirkungen des Virus erkennbar waren, sagten Marsh und der Wettbewerber Aon Risk Solutions Deutschland eine deutliche Verhärtung des Marktes für bestimmte Sparten der Industrieversicherung voraus (VersicherungsJournal 28.2.2020, 31.1.2020). Im Herbst spitzte sich die Lage aus Sicht der Großmakler aufgrund der Coronakrise weiter zu (18.12.2020, 28.9.2020).

An Verhandlungstaktik und Geschäftsgebaren in der industriellen Sachversicherung spart Marsh im aktuellen Report nicht mit Kritik. „Viele Versicherer waren und sind sowohl aufgrund der zu geringen Personaldecke als auch vor dem Hintergrund häufig nicht umsetzbarer Konzernvorgaben überfordert.“

Einige Risikoträger hätten die Coronakrise zudem genutzt, um sich von unerwünschten Risiken zu trennen. Oder sie hätten „mit den Sanierungsforderungen bis kurz vor Ablauf der Kündigungsfrist gewartet, was zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat“, schreiben die Autoren des Reports.

Für gut geschützte und gut organisierte Risiken mit überschaubarer Komplexität sieht Marsh künftig nur noch wenig Sanierungsdruck. Für Risiken mit Vorschäden sowie Optimierungs-Anforderungen an das Risikomanagement werden kommende Gespräche zur Vertragsverlängerung unter ähnlichen Vorzeichen stehen wie 2020.

Haftpflicht wird teurer bei eingeschränkter Deckung

Ähnlich kritisch wie die Sach-Sparte betrachtet Marsh den industriellen Haftpflichtmarkt. Hier geht der Makler von einer weiteren Verschärfung im laufenden Geschäftsjahr aus. Insbesondere davon betroffen seien Branchen wie die Kfz-Zulieferer, die Agrochemie sowie die Pharmaindustrie. Zusätzlich reduziere sich die Anzahl der Versicherer für Haftpflichtrisiken durch Fusionen.

Kunden würden hier teils mit erheblichen Mehrprämien, der Forderung nach deutlich höheren Selbstbeteiligungen und Einschränkungen im Deckungsumfang konfrontiert. „Deckungserweiterungen werden in der Zukunft härter und individuell bezogen auf die jeweilige Kundenverbindung mit den Versicherern zu verhandeln sein“, schreibt Marsh.

Vor dem Hintergrund der Pandemie gebe es in der Haftpflicht Forderungen der Versicherer nach Ausschlüssen für Infektionskrankheiten. Diese hätten teils branchenübergreifend, teils für bestimmte Branchen (wie pharmazeutische Industrie, Krankenhausbetriebe, Transport, Umschlagsbetriebe, Reinigungsdienstleister) unterschiedliche Tragweiten.

bAV: neues Risiko verpflichtender Arbeitgeberzuschuss

Als ein Schwerpunktthema greift der Marsh-Report Herausforderungen der betrieblichen Altersversorgung auf. Hintergrund ist die mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes verbundene Verpflichtung der Arbeitgeber, den Mitarbeitern einen Zuschuss vom Unternehmen in Höhe von 15 Prozent zu gewähren.

Der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Aufgrund von Altverträgen stelle das die Firmenkunden vor große Herausforderungen, da ein Großteil der Vereinbarungen nicht mehr mit dem Arbeitgeberzuschuss bedient werden könne, erklärt Marsh.

„Hier bedarf es einer tiefgehenden Analyse der bestehenden Verträge, um einen schnellen und reibungslosen Übergang zu schaffen und die Gefahr abzuwenden, dass Mitarbeiter hier rechtlich vorgehen“, empfiehlt der Großmakler.

Zusätzlich führt der Report die Ansage der Allianz Lebensversicherungs-AG, vollständige Garantien ab 2021 abzuschaffen (6.10.2020), als Hürde an. „Andere Gesellschaften werden vermutlich nachziehen“, so die Autoren.

Financial-Lines: düstere Aussichten

Nicht gerade positiv blickt Marsh auf die Managerhaftpflicht sowie die Cyber-Sparte. Für die D&O-Versicherung prognostiziert der Makler „drastische“ Prämienerhöhungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kapazitäten.

„Es gibt nur noch wenige Versicherer, die mehr als 15 Millionen Euro Versicherungssumme auf einzelnen D&O-Versicherungsprogrammen zur Verfügung stellen. Insbesondere im Falle von Neuplatzierungen zeigen sich viele Versicherer sehr zurückhaltend“, heißt es im Report.

Bei den Cyberversicherungen sei das Risiko für die Versicherer dagegen nach wie vor schwer einzuschätzen. Daher kam es zu Jahresende zu Prämienanpassungen zwischen 30 und 40 Prozent.