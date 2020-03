Industrie: Schwere Zeiten für Versicherer und Unternehmen

5.3.2020 – Die Krise in China wird in Deutschland zu einem deutlichen Wirtschaftseinbruch führen. Davon zeigten sich Experten beim MCC-Kongress Industrieversicherung 2020 überzeugt. Mit deutlichen Prämienerhöhungen in der Industrieversicherung sind die Unternehmen nicht einverstanden. Sie fordern, dass die individuellen Bedingungen der Firmen mehr berücksichtigt werden.

Die Corona-Epidemie in China wird schwerwiegende Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben. Das geht aus einer Umfrage hervor, die am Mittwoch in Düsseldorf auf dem MCC-Kongress Industrieversicherung 2020 vorgestellt wurde. Danach rechnen 59 Prozent der deutschen Unternehmen, die in China ansässig sind, damit, dass die Pandemie zu „schwerwiegenden“ Geschäftseinbußen führt.

Nun mehr Lieferketten-Policen?

Immerhin noch 30 Prozent rechnen mit „mittleren“ Einbußen. Diese Daten aus einer aktuellen Umfrage von 576 Firmen präsentierte Vera Philipps, Leiterin Referat Ostasien im Bereich Internationale Märkte beim DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

„Vor dem Virusausbruch hat der DIHK für 2020 mit einem leichten Wachstum des Chinageschäftes gerechnet. Nun wagen wir keine Prognose mehr“, sagte Philipps. Deutschland sei aber sehr tief in die globalen Lieferketten integriert. In China sind laut DIHK rund 5000 Unternehmen ansässig.

Am Rande der Konferenz wurde diskutiert, ob die nun auftretenden Lieferkettenschäden künftig in diesem Bereich zu mehr Nachfrage beim Versicherungsschutz sorgen werden.

Vor Ausbruch des Corona-Virus war die Nachfrage nach diesen spezifischen Produkten gering. Das ergab eine Anfrage bei der Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re), die 2017 die global ausgerichtete Geschäftseinheit „Epidemic Risk Solutions“ gegründet hatte.

Sehr harter Markt in der Industrieversicherung

Scharfe Kritik an der Vertragsverlängerungs-Politik der Versicherer im Jahre 2019/2020 äußerte Benedikt Hintze, Senior Referent Risikomanagement und Versicherungen bei der Georgsmarienhütte Holding GmbH. „Es hat von Seiten der Versicherungswirtschaft keinerlei Kommunikation gegeben. Sondern es gab nur einen harten Schnitt.“

Ziel sei es gewesen, höhere Prämien im Markt durchzusetzen. Individuelle Schadenquoten hätten kaum eine Rolle gespielt. Der Manager forderte die Industrieversicherer auf, künftig langfristigeren Versicherungsschutz zu bieten. Der Aufwand für eine jährliche Verlängerung sei enorm.

Weiterhin leidet das Geschäft darunter, dass es keine zentrale Plattform gibt, über die sich Versicherer, Makler und Unternehmen austauschen können. „Wir haben alle unsere eigenen Plattformen“, sagte Jens-Daniel Florian, Head of Digital Strategy & Transformation bei der Marsh GmbH. In der Praxis würde das zu einer hohen Unzufriedenheit aller Marktteilnehmer führen. „Eine schnelle Lösung ist aber nicht in Sicht“, so Florian.

Verschiedene Experten äußerten die Hoffnung, dass künftig über Datenbanken, die Kundendaten, wie Policen und Schadenverläufe, kompatibel gemacht würden, um sie verschiedenen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen.

Kaum Schutz gegen gefälschte E-Mails

Ein Dauerbrenner in der Industrieversicherung sei weiterhin eine unzureichende Schadenregulierung. „Wir müssen weiterhin viel Arbeit leisten, damit wir die Ansprüche unserer Kunden gegenüber den Assekuranzen durchsetzen“, so Florian. Kaum technischen Schutz, gibt es für Unternehmen, wenn sie von kriminellen Hackern mit manipulierten E-Mails angegriffen werden.

Laut Dr. Harald Niggemann vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wären die gefälschten E-Mails kaum von echten zu unterscheiden. „Hier werden weiterhin die menschlichen Schwächen ausgenutzt“, sagte er.

Immer wieder würden Nachrichten mit Schadsoftware geöffnet und führten in vielen Fällen dazu, dass das gesamte Datennetzwerk eines Unternehmens lahmgelegt werde.

Gisa Kimmerle von der Hiscox SA verwies darauf, dass es immer die schlechteste Lösung sei, wenn Unternehmen ein Lösegeld zahlen würden. „Selbst wenn wir die Forderung auf ein Drittel herunterhandeln, müssen die Kunden danach ihr System vollkommen neu aufbauen, da es infiziert ist.“

Daher sollte man immer versuchen, das System über Backups wieder neu zu installieren.

Je ernster die Unternehmen die IT-Sicherheit nähmen, desto eher erhielten sie ausreichenden Versicherungsschutz.

Derzeit gilt es als beste Lösung, wenn Backups nach dem Aufspielen physisch vom Netzwerk getrennt werden.