In welchen Bundesländern das Armutsrisiko am höchsten ist

26.7.2019 – Das Statistische Bundesamt hat wieder die Armutsgefährdung für die Bürger in den Bundesländern analysiert. Das Risiko war 2018 in Bremen unverändert am größten, in Baden-Württemberg und Bayern am niedrigsten. Zu den Verlierern gehörten wie in den Vorjahren Kinder und Alleinerziehende.

Die Armutsgefährdungsquote war 2018 nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) in den einzelnen Bundesländern nach wie vor unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Quote ist ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut.

Sie war in den südlichen Bundesländern, in Bayern mit 11,7 und in Baden-Württemberg mit 11,9 Prozent, am niedrigsten. Hier ging sie im Vergleich zu 2017 (VersicherungsJournal 24.9.2018) leicht zurück.

Das höchste Armutsrisiko wies wieder Bremen mit 22,7 Prozent auf, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 20,9 Prozent. In Sachsen-Anhalt sank die Quote leicht auf 19,5 Prozent. Im Vergleich zu 2017 blieben im Ländervergleich die Spitze und der untere Bereich fast unverändert (30.8.2017).

Zur Methodik

Die Basis der veröffentlichten Armutsgefährdung sei die Schwelle auf Bundesebene (Bundesmedian), die für Bund und Länder einheitlich ist und somit einen regionalen Vergleich ermögliche, erklären die Statistiker.

Regionale Einkommensunterschiede werden zum Teil durch Unterschiede im Preisniveau, insbesondere im Mietniveau, ausgeglichen. Dies könne dazu führen, dass „die Armutsgefährdung gemessen am Bundesmedian in prosperierenden Regionen unterschätzt und andererseits die Armut in Regionen mit einem relativ niedrigen Einkommensniveau überschätzt wird“, so Destatis.

Die Armutsgrenze liegt bei 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens der Bevölkerung in Privathaushalten. Wer in Deutschland weniger als 13.152 Euro im Jahr verdient, gilt nach dem Stand des Jahres 2017 als armutsgefährdet, erklärt die Statista GmbH. Für 2018 liegt noch keine Auswertung für den Schwellenwert der Armutsgefährdung vor.

Immer noch Unterschiede zwischen Ost und West

Deutlich unterschieden sich die Quoten laut den Auswertungen des Statistischen Bundesamts 2018 immer noch zwischen Ost- und Westdeutschland: In den neuen Ländern (einschließlich Berlin) hatten 17,5 Prozent der Bevölkerung ein erhöhtes Armutsrisiko. In den alten Ländern (ohne Berlin) waren 15 Prozent der Menschen von finanzieller Not bedroht.

Allerdings hätten sich seit 2005, seitdem werden die entsprechenden Daten erhoben, die Quoten zwischen Ost und West angenähert. Damals waren im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) 13,2 Prozent der Bürger armutsgefährdet, in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) 20,4 Prozent.

Risikofaktor alleinerziehend

Nach wie vor weisen alleinerziehende Elternteile das höchste Risiko auf, finanziell abzurutschen. 2018 waren 40,4 Prozent der genannten Personengruppe im früheren Bundesgebiet und 44,5 Prozent der Alleinstehenden mit Kind in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) armutsgefährdet.

Auch hier verweisen die Statistiker auf deutliche regionale Unterschiede: Während in der Hauptstadt 34,1 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe betroffen waren, traf dies in Mecklenburg-Vorpommern auf 56,9 Prozent zu, so die Statistiker.