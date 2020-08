In welchen Bundesländern das Armutsrisiko am größten ist

14.8.2020 – Das Statistische Bundesamt hat wieder die Armutsgefährdung für die Bürger in den Bundesländern analysiert. Die Gefahr war 2019 in Bremen unverändert am größten, in Baden-Württemberg und Bayern am geringsten. Im Zehnjahresvergleich steigt die Gefahr finanzieller Notlagen auch für die Bewohner in Hessen und NRW.

Die Armutsgefährdungsquote war 2019 nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) in den einzelnen Bundesländern nach wie vor unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Quote ist ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut.

Das höchste Risiko der Bürger in Armut abzurutschen, wies wieder Bremen mit 24,9 Prozent auf. Im Vorjahr lag der Stadtstaat bei 22,7 Prozent. Es folgen Sachsen-Anhalt mit 19,4 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern mit 19,5 Prozent. Zum Vergleich: Bundesweit lag die Quote 2019 bei 15,9 Prozent.

In den beiden Ost-Bundesländern hat sich die die Gefahr von Einkommensarmut im Vergleich zu den beiden Vorjahren allerdings leicht verbessert (VersicherungsJournal 26.7.2019, 30.8.2017). „Im Zeitverlauf entwickelte sich die Armutsgefährdung in den Bundesländern unterschiedlich und meist nicht kontinuierlich“, betont Destatis in einer Mitteilung zu ihrer Erhebung.

Armutsgefährdungsquoten für die Jahre 2009 und 2019 nach Bundesländern.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Destatis)

Einkommensarmut nimmt im Westen zu

Wie die Statistiker weiter mitteilten, sei das Risiko von Einkommensarmut im Zeitraum von 2009 bis 2019 „in allen westlichen Bundesländern und in Berlin gestiegen“. Neben Bremen gelte das auch für die Bewohner von Hessen (2019: 16,1 Prozent, 2009: 12,4 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (2019: 18,5 Prozent, 2009: 15,2 Prozent).

Dagegen ist die Armutsgefährdungsquote in den Bundesländern im Osten, ohne Berlin, im Zehnjahresvergleich gesunken. Den stärksten Rückgang konnte seit 2009 Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen: Hier sank das Risiko von 23,1 Prozent im Jahr 2009 auf 19,4 Prozent im Vorjahr.

Die Gefahr, in eine finanzielle Notsituation zu kommen, ist für die Bürger in den südlichen Bundesländern, Bayern und Baden-Württemberg, nach wie vor am geringsten. Beide liegen auf den letzten Rängen der Destatis-Auswertung.

Allerdings steigt die Armutsgefährdungsquote auch hier: In Baden-Württemberg lag sie 2019 bei 12,3 Prozent und 2009 bei 10,9 Prozent. Der Anstieg in Bayern fällt im Zehnjahresvergleich geringer aus (2019: 11,9 Prozent, 2009: 11,1 Prozent).

Zur Methodik

Die Ergebnisse gehen aus aktuellen Berechnungen auf Basis des Mikrozensus hervor, die von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder im Rahmen der Arbeitsgruppe „Sozialberichterstattung der amtlichen Statistik“ durchgeführt wurden.

Die Basis der veröffentlichten Armutsgefährdung sei die Schwelle auf Bundesebene (Bundesmedian), die für Bund und Länder einheitlich ist und somit einen regionalen Vergleich ermögliche, erklären die Statistiker.

Regionale Einkommensunterschiede werden zum Teil durch Unterschiede im Preisniveau, insbesondere im Mietniveau, ausgeglichen. Dies könne dazu führen, dass „die Armutsgefährdung gemessen am Bundesmedian in prosperierenden Regionen unterschätzt und andererseits die Armut in Regionen mit einem relativ niedrigen Einkommensniveau überschätzt wird“, so Destatis.

Die Armutsgrenze liegt bei 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens der Bevölkerung in Privathaushalten. Wer in Deutschland weniger als 13.628 Euro im Jahr verdient, gilt nach dem Stand 2018 als armutsgefährdet, erklärt die Statista GmbH. Zum Vergleich: 2017 waren es 13.152 Euro. Für 2019 liegt noch keine Auswertung für den Schwellenwert der Armutsgefährdung vor.

Risiko für Geringverdiener bleibt

Die Armut in Deutschland sei insgesamt leicht zurückgegangen, zeigte der Armutsbericht des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. Ende 2019 (Medienspiegel 13.12.2019). Doch die Kluft zwischen wohlhabenden und ärmeren Regionen sei gewachsen – nicht nur zwischen Ost und West.

Den „wohlhabenden“ Ländern Bayern und Baden-Württemberg mit einer Armutsquote von zusammen 11,8 Prozent stünden Nordrhein-Westfalen mit 18,1 Prozent und die ostdeutschen Bundesländer mit 17,5 Prozent gegenüber.

Besonders gefährdet bleiben Geringverdiener. Denn auch die Anhebung des Mindestlohns auf 10,45 Euro bis Juli 2022 bringt ihnen für ihre Bezüge in der Rente wenig. Die gesetzliche Altersrente eines Arbeitnehmers bleibt nach 35 Jahren Erwerbstätigkeit auf Mindestlohnniveau und trotz der neuen Grundrente unter der Armutsgrenze, wie eine Beispielrechnung des VersicherungsJournals zeigt (6.7.2020).