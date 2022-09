In welchen Betrieben die meisten Arbeitsunfälle passieren

28.9.2022

Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen sind einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt, einen Arbeitsunfall zu erleiden, als Angestellte in Großbetrieben. Dies zeigt die Auswertung „Arbeitsunfallgeschehen 2021“ (PDF; 2,0 MB) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Demnach lag in Großbetrieben die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle im vergangenen Jahr bei 17,7 Unglücken je 1.000 Vollarbeitern. Der Begriff Vollarbeiter entspricht laut DGUV-Definition der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl pro Jahr.

Dies ist unter den fünf betrachteten Betriebsgrößen die niedrigste Arbeitsunfallquote. Den zweitniedrigsten Wert erreichen Unternehmen mit 250 bis 499 Beschäftigten.

Demgegenüber verbuchten Betriebe mit zehn bis 49 Angestellten die höchste Quote (29,5). Dahinter folgen Einheiten mit 50 bis 249 Beschäftigten (26,1). In Kleinstbetrieben mit maximal neun Vollarbeitern lag die Unfallquote (21,5) etwas niedriger. Allerdings weisen sie die höchste Quote an neuen Unfallrenten auf. Dies sei ein Indiz für schwere Unfallverläufe, so die Studienautoren.