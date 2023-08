In welchem Umkreis ein Geschädigter nach einem Ersatzwagen suchen darf

1.8.2023 – Die Fahrtkosten eines Dorfbewohners, weil er einen Ersatz für sein bei einem Unfall zerstörtes Fahrzeugs nicht um die Ecke finden konnte, sind nicht im Rahmen der sogenannten Kostenpauschale abgedeckt. Der Versicherer des Unfallverursachers hat sie aber in vollem Umfang zu übernehmen, wenn der Suchradius nicht mehr als 100 Kilometer beträgt. So das Urteil des Amtsgerichts Itzehoe vom 19. Mai 2023 (94 C 61/22).

Das Fahrzeug der gehobenen Klasse eines Mannes hatte bei einem durch einen Dritten verursachten Verkehrsunfall einen Totalschaden erlitten.

Die Suche nach einem Ersatzfahrzeug gestaltete sich wegen seines ländlichen Wohnorts in der Nähe von Bad Bramstedt als schwierig. Der Geschädigte musste daher in Orten wie Hamburg, Kiel und Lübeck suchen, bis er endlich einen adäquaten Ersatz fand.

Mann fährt 400 Kilometer, um geeigneten Wagen zu finden

Selbst eine Fahrt in das 400 Kilometer entfernt liegende Schwedt hatte er nicht gescheut.

Die bei der Suche entstandenen Fahrtkosten verlangte er vom Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers zurück. Der hielt die Bemühungen jedoch für zu aufwändig. Er war daher nur dazu bereit, sich zu einem geringen Teil an den Kosten zu beteiligen.

Zu Unrecht, urteilte das Itzehoer Amtsgericht. Es gab der Klage des Mannes auf Ersatz der Fahrtkosten weitgehend statt.

100-Kilometerradius ist gerechtfertigt

Nach Ansicht des Gerichts war der Geschädigte dazu berechtigt, sich auf Kosten des gegnerischen Versicherers auf den Fahrzeugmärkten in Städten wie Kiel, Hamburg und Lübeck umzusehen, ehe er sich zum Kauf eines Ersatzfahrzeugs entschied. Denn diese Orte hätten sich in einem Radius von maximal 100 Kilometer rund um seinen Wohnort befunden.

Ein derartiger Suchradius müsse von dem Versicherer in Kauf genommen werden. Zudem sei der Geschädigte nicht dazu verpflichtet gewesen, dort besichtigte Fahrzeuge auch zu kaufen.

Der Versicherer müsse lediglich die Fahrkosten für die Besichtigung im weit entfernt liegenden Schwedt nicht übernehmen. Dort habe der Mann zwar das Ersatzfahrzeug gekauft, ein solches hätte er laut Gericht aber auch auf dem regionalen Markt erhalten können.

Das Amtsgericht Rottenburg am Neckar hatte im Januar diesen Jahres in einem ähnlichen Fall ebenfalls zu Gunsten eines Geschädigten entschieden (VersicherungsJournal 1.3.2023).