In welchem Umfang haftet ein elfjähriges Kind bei Vorfahrtsverstoß?

7.11.2025 – Das Oberlandesgericht Hamm sprach dem Autofahrer eine 50-prozentige Mithaftung zu, obwohl ihm ein elfjähriger Junge vom Fußweg kommend mit dem Fahrrad die Vorfahrt nahm. Das Gericht betonte, dass der Fahrer die rechte Fahrspur und den Gehweg nicht ausreichend im Blick gehabt habe. Hätte er den Jungen wahrgenommen, hätte er sein Anfahren nicht einfach fortsetzen dürfen.

Ein elfjähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den linken Gehweg einer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er bewegte sich zwar in dieselbe Richtung wie der übrige Verkehr, fuhr jedoch auf dem nicht für Radfahrer freigegebenen Gehweg.

An einer Kreuzung wollte er über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die querende Straße einbiegen. Dabei fuhr er vom Gehweg direkt auf die Fahrbahn, ohne anzuhalten oder abzusteigen.

Zur selben Zeit stand auf der Straße ein Auto, das gerade vom rechten Fahrbahnrand anfuhr, um nach links abzubiegen. Der Fahrer hatte den Gehweg nicht im Blick und sah den Jungen nicht. Als dieser auf die Straße fuhr, kam es unmittelbar zum Zusammenstoß mit der Front des Fahrzeugs.

Zum Zeitpunkt des Aufpralls bewegte sich das Auto laut Gutachten mit etwa acht bis neun km/h, während der Junge rund 14 km/h schnell war.

Eltern wollen vor Gericht die Haftungsfrage klären

Die Eltern als gesetzliche Vertreter des Kindes klagten daraufhin gegen den Autofahrer. Sie verlangten Ersatz der materiellen Schäden – etwa für das beschädigte Fahrrad und angefallene Behandlungskosten – sowie ein Schmerzensgeld für die Verletzungen ihres Kindes.

Außerdem beantragten sie die gerichtliche Feststellung, dass der Autofahrer auch für künftig entstehende materielle und immaterielle Schäden aus dem Unfall haftet, etwa für mögliche Spätfolgen, die zum Zeitpunkt der Klage noch nicht absehbar waren.

Dabei haben die Eltern nicht auf die volle Haftung des Autofahrers bestanden, sondern von Anfang an anerkannt, dass ihr Sohn durch sein Verhalten teilweise selbst für den Unfall mitverantwortlich war. Sie ließen sich nach der Klageschrift bereits einen Mitverschuldensanteil von einem Drittel anrechnen.

Sie hielten aber den Autofahrer für überwiegend verantwortlich und wollten erreichen, dass dieser zu zwei Dritteln für die Unfallfolgen haftet.

OLG Hamm entscheidet auf hälftige Haftungsteilung

Das Oberlandesgericht Hamm entschied mit Urteil vom 4. April 2025 (7 U 16/24), dass die Haftung zwischen dem Autofahrer und dem Jungen jeweils zur Hälfte zu teilen ist. Damit korrigierte es eine Entscheidung des Landgerichts Siegen, wonach der Autofahrer nur ein Mitverschulden von 25 Prozent an der Entstehung des Unfalls trage.

Grundlage der Entscheidung ist § 9 StVG in Verbindung mit § 254 Absatz 1 BGB, so führt das Gericht aus. Danach hängt die Haftungsquote davon ab, in welchem Maß beide Seiten zur Entstehung des Schadens beigetragen haben.

Der Mithaftung des Kindes stehe hierbei nicht sein Alter zum Unfallzeitpunkt entgegen, da § 828 BGB eine Haftungsfreistellung im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen nur für Kinder vorsehe, die das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Junge nahm Autofahrer die Vorfahrt

Das Gericht stellte fest, dass der Jugendliche erheblich gegen § 10 StVO verstoßen hatte. Danach muss sich, wer über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfährt oder vom Fahrbahnrand anfahren will, so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

Zudem habe er das Vorfahrtsrecht missachtet. Eine Pflicht des Autofahrers, die Vorfahrt zu gewähren, hätte nur bestanden, wenn es sich um einen übergeordneten Radweg gehandelt hätte, der dem äußeren Erscheinungsbild nach Teil der Fahrbahn ist, so das Gericht. Tatsächlich kam der Junge jedoch von einem Gehweg, der nicht für Radfahrer freigegeben war.

Damit hätte er den Gehweg gar nicht mit dem Fahrrad befahren dürfen – erlaubt ist dies nach § 2 Absatz 5 StVO nur Kindern bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr. Vor dem Einfahren in die Straße hätte er außerdem absteigen müssen, was er nachweislich nicht tat.

Autofahrer hatte Fußweg nicht im Blick

Doch auch beim Autofahrer erkannte das Gericht ein Fehlverhalten. Zwar stellte das Gericht klar, dass er trotz Sichtbehinderung durch eine Hecke nicht zu schnell gefahren sei, da seine Geschwindigkeit nur acht km/h betragen habe.

Demnach sei ihm auch kein Verstoß gegen § 3 Absatz 2a StVO anzulasten, wonach gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Menschen die Fahrgeschwindigkeit so reduziert werden muss, dass eine Gefährdung dieser auszuschließen ist.

Voraussetzung hierfür wären konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung gewesen, etwa die Sichtbarkeit von Kindern auf der Fahrbahn – der Fahrer hatte den Jungen auf dem Gehweg jedoch überhaupt nicht wahrgenommen.

Das Oberlandesgericht sah dennoch ein Fehlverhalten des Autofahrers gemäß § 1 Absatz 2 StVO, der ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht vorschreibt. Der Autofahrer räumte selbst ein, dass er beim Anfahren nur auf den von links kommenden Gegenverkehr achtete und den Gehweg rechts neben der Fahrbahn zunächst nicht im Blick hatte.

Auch die rechte Seite der Fahrbahn hatte er erst nach dem Anfahren erneut kontrolliert. So erklärt sich auch, dass der Autofahrer ausführte, den Jungen erst mit der Kollision beziehungsweise sogar später bemerkt zu haben. Dieses Verhalten begründete die Feststellung eines Verkehrsverstoßes.

Fahrer ist gegenüber kindlichem Verkehrsteilnehmer zu Vorsicht verpflichtet

Vor Gericht führte ein Sachverständiger aus, wie sich der Autofahrer hätte verhalten müssen, hätte er den Gehweg gemäß seiner Sorgfaltspflicht beachtet und den Jungen auf seinem Fahrrad wahrgenommen. Dabei stellte das Gericht besonders heraus, dass das Kindesalter des elfjährigen Radfahrers eine entscheidende Rolle spielte, auch wenn er bereits haftbar sei:

Verkehrsteilnehmer dürften zwar grundsätzlich darauf vertrauen, dass andere sich vorschriftsmäßig verhalten. Dieses Vertrauen gelte jedoch nicht uneingeschränkt, sondern nur so lange, wie bei verständiger Würdigung aller Umstände kein Anlass bestehe, an dem verkehrsgerechten Verhalten des Fußgängers oder Fahrradfahrers zu zweifeln.

Im vorliegenden Fall hätte der Autofahrer allein wegen der hohen Annäherungsgeschwindigkeit von etwa 14 km/h vorsichtig sein und zunächst abwarten müssen, wie sich das Kind verhält. Kinder reagieren im Straßenverkehr oft unbedacht, so dass ein Vertrauen auf regelgerechtes Verhalten des Jungen hier nicht zulässig war, betonte das Gericht.

Verschärfend käme hinzu, dass der Junge den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr – ein Umstand, der den Autofahrer zusätzlich zur Vorsicht verpflichtet hätte. Folglich hätte er nicht einfach fahren dürfen, sondern abwarten, wie sich das Kind verhält.

Mitverschulden von Kindern ist geringer zu bewerten

Das Mitverschulden von unfallbeteiligten Kindern und Jugendlichen sei nach gängiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geringer zu bewerten als das entsprechende Mitverschulen eines Erwachsenen, so hob das Gericht abschließend hervor. Hieraus erkläre sich die 50-prozentige Mithaftung des Autofahrers.