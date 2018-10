In diesen Regionen werden am häufigsten Autos geklaut

16.10.2018 – Frankfurt (Oder) sowie Görlitz sind die beliebtesten Regionen der Autodiebe. Dort wurden laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik 2017 jeweils über 200 Fahrzeuge pro 100.000 Einwohner entwendet. Besonders niedrig war die Klaurate in Kempten (Allgäu). Die Aufklärungsquote betrug bundesweit gut ein Viertel. In den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten lag sie zwischen null und 100 Prozent.

Im vergangenen Jahr wurden laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2017) in Deutschland knapp 33.300 Kraftfahrzeuge gestohlen. Das waren über 3.100 solcher Delikte beziehungsweise fast neun Prozent weniger als im Jahr davor. Dies entspricht einer Klaurate von 40,3 (Vorjahr: 44,3) pro 100.000 Einwohner (VersicherungsJournal 9.5.2018).

Autodiebe meiden Kempten (Allgäu)

In den gut 400 Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es nach den PKS-Daten gewaltige Unterschiede. Spitzenreiter mit der mit Abstand niedrigsten Diebstahlrate ist die Stadt Kempten im Allgäu. Hier wurden lediglich drei Kraftfahrzeuge pro 100.000 Einwohner entwendet.

Vergleichsweise niedrige Werte zwischen 4,3 und unter fünf solcher Delikte pro 100.000 Einwohner werden für die Kreise Fürth in Mittelfranken und Heidenheim in Ostwürttemberg, für die schwäbische Stadt Memmingen, für den Landkreis Waldshut sowie für die mittelfränkische Stadt Schwabach ausgewiesen.

Höchste Klaurate in Frankfurt (Oder)

Die mit Abstand höchste Diebstahlrate stand wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal 20.11.2017, 28.7.2016) für die brandenburgische Stadt Frankfurt (Oder) mit über 250 gestohlenen Fahrzeugen pro 100.000 Einwohner zu Buche. Eine Quote von über 200 war darüber hinaus nur noch im sächsischen Kreis Görlitz zu verzeichnen.

Vergleichsweise hohe Klauraten zwischen knapp 187 und gut 156 werden auch für die Berlin, den brandenburgischen Kreis Oder-Spree, den um Cottbus herum liegenden Landkreis Spree-Neiße sowie die brandenburgische Stadt Cottbus aufgeführt.

Die Kreise mit sehr hohen Klauraten liegen großteils nahe an der östlichen Grenze der Bundesrepublik. Oftmals können die geklauten Fahrzeuge in nur wenigen Minuten ins Ausland geschafft werden, so dass die Polizei vielfach kaum eine Chance hat einzugreifen.

Große Unterschiede bei den Aufklärungsquoten

Die Aufklärungsquoten unterscheiden sich ebenfalls erheblich. Bundesweit lag die Quote 2017 bei 26,7 (Vorjahr: 25,1) Prozent. Am niedrigsten war die Quote in Memmingen: Dort wurde keiner der zwei polizeilich erfassten Kfz-Diebstähle aufgeklärt.

Werte von knapp unter beziehungsweise über zehn Prozent waren in den beiden Städten Wuppertal im Bergischen Land sowie Hamburg zu verzeichnen.

Andererseits gab es aber auch mehrere Kreise mit einer hundertprozentigen Aufklärungsquote. Hierzu zählen neben dem oberbayerischen Kreis Altötting auch der Kreis Heidenheim und die Stadt Kempten im Allgäu.

Weitere Statistiken zum Kfz-Diebstahl

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlicht jedes Jahr eine Autodiebstahlstatistik (VersicherungsJournal 21.9.2017). Zahlen für das Jahr 2017 hat der Verband noch nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen zum Kraftfahrzeug-Diebstahlgeschehen sind dem „Bundeslagebild 2017 Kfz-Kriminalität“ zu entnehmen. Dieses hat das Bundeskriminalamt (BKA) Mitte des Jahres veröffentlicht (VersicherungsJournal 22.6.2018, 25.6.2018).