In diesen Großstädten werden die meisten Autos geklaut

4.6.2019 – In Berlin wurden 2018 nach absoluten Zahlen die meisten Autodiebstähle registriert. Im Bundesschnitt gab es einen deutlichen Rückgang, in den 81 deutschen Großstädten lag die Veränderungsrate zwischen plus über 100 und minus über 60 Prozent. In Relation zur Einwohnerzahl liegt Cottbus an der Spitze der Klaurangliste, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Diese zeigt auch riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote, die je nach Großstadt zwischen über 93 und knapp zehn Prozent liegt.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 30.200 Diebstahldelikte von Kraftwagen (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme) amtlich registriert. Dies ist der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2018) zu entnehmen.

Der aktuelle Wert stellt den niedrigsten in diesem Jahrtausend dar. Zum Vergleich: Zwischen 2009 und 2011 wurden noch jeweils über 40.000 Entwendungen erfasst, 2003 über 60.000 und 2000 sogar über 80.000 (VersicherungsJournal 5.4.2019).

In Berlin mit Abstand die meisten Delikte

Aus den aktuellen PKS-Daten geht auch hervor, dass es in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) gewaltige Unterschiede gibt. Nach absoluten Diebstahlzahlen ist Berlin mit annähernd 5.700 solcher Delikte Spitzenreiter.

In der Bundeshauptstadt hat sich der positive Trend des Vorjahres, als es einen Rückgang um etwa ein Zehntel gab (VersicherungsJournal 5.6.2018, 22.6.2017), sogar noch verstärkt auf minus fast 15 Prozent.

Mit großem Abstand dahinter folgt Hamburg mit über 1.750 amtlich verzeichneten Auto-Entwendungen. Für Köln, Leipzig und Dresden werden zwischen über 550 und fast 450 entsprechende Taten in der Statistik aufgeführt.

Für nur acht der 81 aufgelisteten Städte stehen in der PKS weniger als 20 solcher Delikte zu Buche. Am seltensten schlugen die Langfinger in Ulm und Heidelberg zu, wo nur jeweils um die zehn Autodiebstähle zu verzeichnen waren.

Zum Teil riesige Veränderungen

Auffällig ist, dass es in vielen Städten zum Teil massive Veränderungen gab. So war die Anzahl der geklauten Gefährte in 45 der 81 aufgelisteten Großstädte rückläufig. Mehr als halbiert hat sie sich in Ulm. Verminderungen um zum Teil mehr als ein Drittel waren in Lübeck, Leverkusen, Göttingen, Potsdam und Rostock zu beobachten.

Andersherum hat sich die Zahl der polizeilich erfassten Kraftwagendiebstähle in Erfurt mehr als verdoppelt. Steigerungsraten zwischen fast 86 und knapp 49 Prozent gab es in Oldenburg (Oldenburg), Reutlingen Hildesheim, Solingen und Ludwigshafen am Rhein.

Cottbus ist die Hauptstadt der Autodiebe

In Relation zur Einwohnerzahl war im vergangenen Jahr Cottbus die Hauptstadt der Autodiebe. Dort lag die Klaurate bei über 162 Delikten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt wurden 36,5 geklaute Kraftwagen pro 100.000 Einwohner amtlich registriert.

Auf dreistellige Werte kommen ansonsten nur noch Berlin und Wolfsburg. Mit zwischen rund 96 und etwa 87 polizeilich erfassten Delikten pro 100.000 Einwohner gab es auch in Hamburg, Aachen, Magdeburg, Halle (Saale) und Potsdam ein vergleichsweise hohes Klaurisiko.

Heidelberg mit dem niedrigsten Diebstahlrisiko

In nur zwei Großstädten (Heidelberg und Ulm) lag die Klaurate pro 100.000 Einwohner unter zehn. Ein geringes Risiko für Kraftwagendiebstähle bestand im vergangenen Jahr ferner in Stuttgart, Fürth und Würzburg.

Auch in München, Erlangen, Augsburg, Reutlingen, Pforzheim und Trier konnten Autofahrer ihr Gefährt relativ beruhigt abstellen. Denn hier wurden jeweils nur unter 15 Entwendungen pro 100.000 Einwohner statistisch erfasst.

Riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote liegt bundesweit nach einem leichten Aufwärtstrend bei klar über einem Viertel. Auf Ebene der einzelnen Großstädte sind jedoch riesige Unterschiede zu beobachten. So wurde etwa in Bottrop und Hamburg nur gut jedes zehnte Delikt aufgeklärt.

Spitzenreiter ist Fürth, wo im vergangenen Jahr 14 von 15 Autodiebstählen aufgeklärt wurden (über 93 Prozent). In Ingolstadt und Reutlingen lag die Quote über 80 Prozent, in Erlangen, Pforzheim, Mannheim und Offenbach am Main bei mindestens 70 Prozent.