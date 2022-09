In diesen Großstädten schlagen Fahrraddiebe am häufigsten zu

27.9.2022 – In Berlin wurden auch im vergangenen Jahr nach absoluten Zahlen die meisten Fahrraddiebstähle registriert. In Relation zur Einwohnerzahl liegt Leipzig an der Spitze. Dort war die Klaurate fast fünfmal so hoch wie im Bundesschnitt. Dies geht aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Sie belegt auch, wie stark sich die Aufklärungsquoten unterscheiden.

2021 ist die Zahl der amtlich registrierten Fahrraddiebstahl-Delikte (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme) mit 233.584 auf einen neuen Tiefststand gesunken. Dies zeigt die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS 2021). Dies entspricht einem Rückgang um fast 27.500 Fälle beziehungsweise über zehn Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 5.4.2021).

In Berlin die meisten Delikte

Aus den aktuellen PKS-Daten geht auch hervor, dass diese Kriminalität in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) höchst unterschiedlich ausfällt. Nach absoluten Diebstahlzahlen ist Berlin, wie in den Vorjahren (11.2.2021, 13.5.2019, 20.6.2018), hier Spitzenreiter.

Zwar ist in der Bundeshauptstadt die Zahl der Fahrraddiebstähle im Berichtsjahr um fast acht Prozent zurückgegangen. Dennoch wurden in Berlin mit rund 25.400 mehr als doppelt so viele solcher Delikte verzeichnet wie beim ärgsten Verfolger Hamburg (minus zwei Prozent auf knapp 14.300).

Dahinter folgt Leipzig mit etwa 8.200 geklauten Drahteseln (minus zehn Prozent) vor Köln (minus 14 Prozent), München (minus zwölf Prozent), Frankfurt am Main (plus 19 Prozent) und Bremen (minus fünf Prozent) mit rund 6.500 bis etwa 4.700 gestohlenen Velos.

Die größten Veränderungen

Auffällig ist zudem, dass es in vielen Städten massive Veränderungen gab. So war die Anzahl der geklauten Drahtesel in 65 der aufgelisteten Großstädte rückläufig. Reduzierungen von mindestens 40 Prozent standen für Bremerhaven (von 963 auf 544 erfasste Delikte) und Hildesheim (von 673 auf 388) zu Buche.

Andererseits wuchs die Zahl der polizeilich erfassten Fahrraddiebstähle in Kassel mit über 93 Prozent am stärksten (von 759 auf 1.468 Fälle). Über die Hälfte betrug die Steigerungsrate in Siegen (von 108 auf 170), mehr als 40 Prozent in Potsdam (von 1.626 auf 2.311) und Krefeld (von 1.327 auf 1.927).

Leipzig ist wieder die Hauptstadt der Fahrraddiebe

In Relation zur Einwohnerzahl war 2021 – wie auch in einigen der Vorjahre (11.2.2021, 20.6.2018) – Leipzig die Hauptstadt der Fahrraddiebe. Dort lag die Klaurate bei fast 1.400 Delikten pro 100.000 Einwohner.

Dahinter folgen Münster und Potsdam mit Klauraten von jeweils um die 1.300 vor Halle (Saale) und Göttingen mit ebenfalls vierstelligen Werten. Zum Vergleich: Im Bundesschnitt wurden 280,9 geklaute Drahtesel pro 100.000 Einwohner amtlich registriert.

Remscheid weiterhin mit dem niedrigsten Diebstahlrisiko

In insgesamt nur vier Großstädten lag die Klaurate pro 100.000 Einwohner unter 100. Das geringste Risiko für Fahrraddiebstähle bestand den PKS-Daten zufolge im vergangenen Jahr erneut in Remscheid. Hier wurden lediglich 44 Drahtesel pro 100.000 Einwohner gestohlen.

Vergleichsweise niedrig war das Risiko mit Klauraten von jeweils um die 100 auch in Solingen, Pforzheim, Hagen und Wuppertal.

Riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote liegt bundesweit bei so gut wie unverändert rund einem Elftel. Zwischen den deutschen Großstädten zeigen sich hier deutliche Unterschiede. So wurde etwa in Bottrop und Hamburg nicht einmal jedes 25. und in Mülheim an der Ruhr genau jedes 25. Delikt aufgeklärt.

Auf den ersten vier Plätzen finden sich Braunschweig, Chemnitz, Remscheid und Pforzheim wieder. Dort wurde im Berichtsjahr fast jeder vierte Fahrraddiebstahl aufgeklärt. In Erlangen und Fürth lag die Quote jeweils bei rund einem Fünftel.