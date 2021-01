In diesen Großstädten schlagen Einbrecher am häufigsten zu

18.1.2021 – In Berlin wurden 2019 nach absoluten Zahlen die meisten Wohnungseinbruch-Diebstähle registriert. In Relation zur Einwohnerzahl liegt Bremen an der Spitze, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2019) hervorgeht. Diese zeigt auch sehr unterschiedliche Aufklärungsquoten.

Im vorvergangenen Jahr ist die Zahl der versicherten Wohnungseinbrüche laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zwar um 10.000 auf 95.000 Delikte zurückgegangen. Da gleichzeitig aber die Versicherungsleistungen bei 300 Millionen Euro verharrten, kletterte der Schadendurchschnitt auf einen neuen Rekordwert von 3.200 Euro.

In der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2019) wird die Zahl der erfassten Wohnungseinbruch-Diebstähle (§ 244 Absatz 1 Nummern 3 und 4 StGB sowie § 244a StGB) mit 87.145 angegeben (VersicherungsJournal 26.3.2020). Dies bedeutet einen Rückgang um rund ein Neuntel im Vergleich zum Jahr zuvor, als es noch um ein Sechstel nach unten ging (6.5.2019).

Die Differenzen zwischen den PKS- und den GDV-Zahlen dürften darauf zurückzuführen sein, dass Letztere auch Einbrüche in Keller, Dachböden oder Wirtschaftsräume berücksichtigen.

Die meisten Wohnungseinbruch-Taten wurden in Berlin gezählt

Aus den aktuellen PKS-Daten geht auch hervor, dass diese Kriminalität in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) sehr unterschiedlich ausfällt. Nach absoluten Einbruchszahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin mit fast 8.000 solcher Delikte Spitzenreiter.

In Hamburg waren es etwa 4.300, in Köln knapp 2.500. Dahinter folgt Bremen mit fast 1.600 polizeilich erfassten Wohnungseinbruch-Diebstählen vor Dortmund, Düsseldorf und Duisburg mit jeweils knapp 1.200 solcher Taten.

Für insgesamt 16 der 82 aufgeführten Städte werden in der amtlichen Statistik weniger als 100 solcher Delikte gelistet. An der Spitze dieser Aufstellung liegen Erlangen, Würzburg und Ingolstadt mit zum Teil deutlich unter 50 Wohnungseinbruch-Diebstählen. Ein Jahr zuvor wurde die Rangfolge der sichersten Großstädte ebenfalls von Erlangen angeführt. Dahinter rangierten Reutlingen und Würzburg.

Die größten Veränderungen

Auffällig ist zudem, dass es in vielen Städten massive Veränderungen gab. So war die Anzahl der Einbrüche in 67 der aufgelisteten Großstädte rückläufig. Ein Minus um die Hälfte stand für Augsburg (von 152 auf 76 erfasste Delikte) zu Buche.

Größer als 40 Prozent war die Verminderung ansonsten nur noch in Rostock (von 156 auf 88). Knapp unter der Marke von 40 Prozent blieb Darmstadt (minus 69 auf 112 erfasste Taten).

Auf der anderen Seite wuchs die Zahl der polizeilich registrierten Wohnungseinbruchs-Diebstähle in Cottbus mit über drei Viertel am stärksten (von 62 auf 109 Fälle). In Regensburg ging es um mehr als die Hälfte bergauf (von 63 auf 96). Für Heilbronn wird mit gut einem Drittel (von 61 auf 84) ebenfalls eine vergleichsweise hohe Steigerungsrate ausgewiesen.

Bremen bleibt die Hauptstadt der Einbrecher

In Relation zur Einwohnerzahl war 2019, wie in den Jahren zuvor, Bremen die Hauptstadt der Wohnungseinbrecher. Dort ist die Einbruchsrate minimal auf unter 280 Delikte pro 100.000 Einwohner gefallen. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt waren es rund 105.

Mit zwischen über 253 und gut 234 polizeilich erfassten Fällen pro 100.000 Einwohner war auch in Bonn, Bremerhaven, Saarbrücken und Hamburg das Risiko vergleichsweise hoch.

Erlangen mit dem niedrigsten Einbruchsrisiko

In insgesamt acht Großstädten lag die Einbruchsrate pro 100.000 Einwohner unter 50. Das geringste Risiko für Wohnungseinbruch-Diebstähle besteht nun in Augsburg. Erlangen liegt „nur noch“ an zweiter Stelle. Dort lag die Rate bei jeweils unter 30 solcher Taten pro 100.000 Einwohner.

In Ingolstadt und Würzburg war die Gefahr mit jeweils rund 34 Delikten pro 100.000 Einwohner ebenfalls vergleichsweise gering. Gleiches gilt auch für Rostock, Reutlingen, Fürth und Jena.

Fürth sowie Regensburg bestand mit jeweils um die 40 Delikte pro 100.000 Einwohner ebenfalls eine vergleichsweise geringe Gefahr. Gleiches gilt auch für Jena, Heilbronn, Regensburg und Ingolstadt.

Riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote ist bundesweit leicht auf nur noch knapp über ein Sechstel zurückgegangen. Auch hier unterschieden sich die deutschen Metropolen deutlich.

So wurde etwa in Kiel und Bremen lediglich etwa jedes 17. Delikt aufgeklärt. Sehr niedrig waren die Aufklärungsquoten ferner in Mülheim an der Ruhr, Recklinghausen sowie in Hamburg.

Spitzenreiter sind Erlangen und Göttingen, wo im vergangenen Jahr jeweils genau jeder zweite dieser Fälle gelöst wurde. Quoten von jeweils über 40 Prozent standen für Chemnitz und Hildesheim zu Buche.