In der Kraftfahrtversicherung wächst der Wettbewerbsdruck

12.4.2018 – In der Kfz-Sparte droht ein neuer Preiskampf. Das ist für Deutschlands größten Autoversicherer, der mehr als die Hälfte seines Konzerngeschäfts in der Sparte bucht, besonders prägnant. In seiner ersten Bilanzpressekonferenz als Vorstandssprecher konnte Klaus-Jürgen Heitmann Zahlen vorlegen, mit denen man „alle Ziele erfüllt und teils auch die internen Planungen übertroffen“ habe.

WERBUNG

Mit 1,40 (1,38) Millionen neu versicherten Fahrzeugen hat der Huk-Coburg-Konzern 2017 erneut einen Firmenrekord im Kraftfahrt-Neugeschäft aufgestellt. Der Bestand vergrößerte sich damit um 3,8 Prozent beziehungsweise auf rund 20,8 Millionen Verträge. Damit sind 11,7 (11,2) Millionen Fahrzeuge bei der Huk versichert.

Höherer Schadenbedarf

Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann rechnet nicht damit, 2018 wieder ein Rekordneugeschäft einfahren zu können. „Wir sehen eine deutliche Intensivierung des Wettbewerbs“, sagte er in der Bilanzpressekonferenz und bestätigt damit Beobachtungen anderer Marktkenner (VersicherungsJournal 27.2.2018).

Die Absichten der Allianz, verlorengegangene Marktanteile zurückgewinnen zu wollen, nehme er „sehr ernst“. Ob es allerdings zu Preissenkungen kommt, sagte Heitmann nicht. Denn anders als beim letzten Zyklus steigen aktuell die Schadenbedarfe, weil die Fahrzeugteile sich verteuern. Und dies nicht nur bei Elektronik für neuere Modelle, sondern auch bei Karosserieteilen für bereits ausgelaufene Typen. Hier nutzen die Fahrzeughersteller den Designschutz, „um Marge zu machen“.

Unterlassene Preiserhöhungen aufgrund dieses Schadentrends können schon die Margen drücken. Und die sind in Kraftfahrt ohnehin dünn: Die kombinierte Schaden-/Kostenquote (brutto) verbesserte sich 2017 auf 96,0 (101,0) Prozent. Zur Verbesserung trug zum einen die Anpassung des Beitragsniveaus im Bestand und zum anderen ein günstigerer Schadenverlauf bei. Über das gesamte Schadengeschäft kommt die Huk auf eine Quote von 92,6 (97,3) Prozent.

Wir sind beim Preis der führende Autoversicherer und das wollen wir auch bleiben. Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher Huk-Coburg

Markt ändert sich

Die Huk hat zum 1. März einen neuen K-Tarif eingeführt, der „sehr wettbewerbsorientiert kalkuliert“ ist. „Wir sind beim Preis der führende Autoversicherer und das wollen wir auch bleiben“, sagte Heitmann. In der Jahreswechselsaison 2017/18 hat die Huk per Saldo rund 15.000 Risiken verloren. Allerdings ändere sich der Markt – es wird nach Beobachtung der Huk mehr unterjährig gewechselt.

Bild: Huk-Coburg. Zur Gesamtansicht Bild klicken.

Per Ende März habe man im Neugeschäft per Saldo mit 50.000 Risiken im Plus gelegen. Heitmann führt dies unter anderem auch auf die starke Markenbekanntheit zurück. Denn die Huk hat sich bekanntlich aus Kostengründen von allen Vergleichsportalen verabschiedet. Trotz des raueren Winds in K erwartet Heitmann hier für 2018 wiederum überdurchschnittliches Wachstum.

Die Kfz-Versicherung, der größte Versicherungszweig der Gruppe, buchte 2017 rund 3,9 (3,6) Milliarden Euro Beitrag und damit fast neun Prozent mehr. Der 2017 gestartete Telematik-Tarif wurde 60.000 Mal an junge Fahrer bis 25 Jahre verkauft.

Hier gibt es bereits die Erkenntnis, dass Telematik entgegen anderer Einschätzung ein zusätzliches Tarifmerkmal ist. Denn eine rasante, zu schnelle Fahrweise führt hier nachweislich zu mehr Unfällen. Bisher setzt die Huk auf eine teure, unpraktische Box-Lösung. Bis spätestens 2019 soll diese durch einen „Aufkleber mit Elektronik“ für das Wageninnere ersetzt werden.

Sichere Arbeitsplätze

Mit dem gesamten Geschäftsjahr 2017 zeigte sich Heitmann „zufrieden“. Während der Markt nur um 1,7 Prozent zulegte, wuchs die Huk-Coburg um 6,2 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro Beitrag. Konzernweit sank die Kostenquote nach Unternehmensangaben auf 9,0 (9,4) Prozent; im Schaden- und Unfallgeschäft beträgt sie 10,6 (11,1) Prozent.

Kennzahlen aus dem Huk-Coburg-Konzernbericht 2017

Wie Wettbewerber hat auch die Huk Digitalisierungs-Projekte aufgelegt. Den Abbau von Arbeitsplätzen plant die Huk eigenen Angaben zufolge aber nicht. 2017 erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter um 2,8 Prozent auf 10.313 Personen. Von der Digitalisierung erhofft sich der Konzern Produktivitätsgewinne, mit denen zusätzliches Wachstum bewältigt werden kann.

Das Kapitalanlagenergebnis sank im Konzern um 8,7 Prozent auf 970,6 Millionen Euro, weil unter anderem weniger Anlagen verkauft wurden. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen betrug 3,1 (3,6) Prozent. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit erreichte mit 513 (516) Millionen Euro knapp das Vorjahresniveau. Infolge von steuerlichen Sondereffekten, die so 2017 nicht mehr eintrafen, ist der Konzernüberschuss allerdings auf rund 358 (411) Millionen Euro gesunken.

Details zum Geschäftsjahr finden sich im Geschäftsbericht unter diesem Link.