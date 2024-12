Immobilienpreise legen weiter zu

11.12.2024

Die Immobilienpreise ziehen in allen Segmenten weiter an. Dies zeigt der aktuelle Europace Hauspreisindex (EPX) der Europace AG. Der Index wird berechnet aus den auf der Plattform des Unternehmens abgewickelten Finanzierungen. Sie repräsentieren nach Unternehmensangaben ein Fünftel der von Privathaushalten abgeschlossenen Baudarlehen.

Demnach legte der Gesamtindex im November um 0,34 Prozent (September: 0,24 Prozent) auf 215,78 Punkte (214,24 Punkte) zu. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum kletterten die Preise insgesamt um 2,88 Prozent (1,99 Prozent). Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort (VersicherungsJournal 15.10.2024, 11.9.2024).

Den stärksten Anstieg legten mit 0,52 Prozent auf 213,34 Punkte diesmal die Preise für Eigentumswohnungen hin. Im Vorjahresvergleich stiegen sie um 4,80 Prozent. Neue Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich um 0,36 Prozent. Der Index erreichte 236,32 Punkte. Die Veränderung zum Vorjahresmonat betrug plus 1,06 Prozent.

Für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser, die zuletzt am kräftigsten gewonnen hatten, wurde nur noch ein leichtes Plus von 0,12 Prozent verzeichnet. Der Index pendelte bei 197,67 Punkten ein. Innerhalb der letzten zwölf Monate zogen die Preise um 3,07 Prozent an.