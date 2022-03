Immobilienpreise erreichen Rekordmarke

29.3.2022

Die Immobilienpreise erhöhten sich im vierten Quartal 2021 um durchschnittlich 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. „Dies ist erneut der stärkste Preisanstieg bei den Wohnimmobilien-Transaktionen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000“, so die Statistiker.

Im Jahresdurchschnitt 2021 zogen die Preise für Objekte insgesamt um elf Prozent an. Die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG berechnete im aktuellen „Wohnatlas 2022“ einen Anstieg von 14,2 Prozent (VersicherungsJournal 28.3.2022).

Laut Statistischem Bundesamt zogen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen im vierten Quartal mit 15,9 Prozent an. Eigentumswohnungen verteuerten sich dort um 13,2 Prozent. In stärker besiedelten Regionen lag das Plus für Ein- und Zweifamilienhäuser bei 14,5 Prozent und für Eigentumswohnungen bei 11,2 Prozent.

Bild: Destatis

Die Preisrally am Markt betrifft Wohneigentum in den deutschen Metropolen wie mittlerweile auch Objekte in mittelgroßen Städten mit bis zu 500.000 Einwohnern (19.1.2022). Wie sich die Preise von Eigentumswohnungen in den Metropolen im Vergleich zu Häusern am Stadtrand entwickeln, hat die Immowelt AG untersucht (18.2.2022).