Immobilienpreise: Abwärtstrend vorerst gestoppt

7.8.2023 – Die Preise für Wohnobjekte in Deutschland gingen im zweiten Quartal nicht weiter nach unten. Im Vergleich zu 2022 sind Eigentumswohnungen aktuell knapp zehn Prozent günstiger. Das zeigt der „German Real Estate Index“ des IfW auf. Langfristig wird Wohnen in Deutschland aber deutlich teuer, zeigt eine Analyse des Ifo-Instituts.

In den kommenden Jahren werden die Preise für Immobilien weiter steigen. In Deutschland erwarten Experten im Schnitt ein Plus von 7,2 Prozent. Ein gestiegener Lebensstandard, höhere Einkommen, aber auch der Wunsch nach mehr Wohnfläche durch den Homeofficeboom führt zu steigender Nachfrage auf dem Immobilienmarkt.

Das geht aus dem „Economic Experts Survey“ (EES) hervor, den das Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik vierteljährlich durchführen. Der EES ist eine Prognose für künftige Entwicklungen in verschiedenen Regionen der Welt.

Deutliches Minus gegenüber 2022

Der Greix (German Real Estate Index) analysiert dagegen das gegenwärtige Geschehen am Immobilienmarkt. Für den Immobilienindex werten Wissenschaftler tatsächliche Verkaufspreise, keine Angebote, in 18 deutschen Städten aus.

Der aktuelle Index zeigt auf, dass die Preise für Wohnobjekte hierzulande nicht weiter sinken werden. „Der Abwärtstrend für Immobilienpreise in Deutschland ist im zweiten Quartal 2023 teilweise gestoppt“, schreiben die verantwortlichen Wissenschaftler vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Gegenüber dem ersten Quartal 2023 zögen viele Preise sogar wieder leicht an, allerdings zeige sich noch ein deutliches Minus gegenüber dem Vorjahr, so die Experten. Verglichen mit den ersten drei Monaten gehen laut Greix die Preise für Eigentumswohnungen um 0,3 Prozent zurück. Die Preise für Einfamilienhäuser legen um 2,3 Prozent zu, die für Mehrfamilienhäuser um 1,8 Prozent.

Gegenüber dem zweiten Quartal 2022 liegen alle Wohnsegmente noch stark im Minus. Preise für Eigentumswohnungen stehen im Vergleich 9,9 Prozent tiefer, Preise für Einfamilienhäuser 10,5 Prozent und für Mehrfamilienhäuser wurden im vergangenen Jahr noch 20,9 Prozent mehr verlangt.

Auswertung für das 2. Quartal 2023 (Bild: Greix.de)

WERBUNG

Entwicklungen regional verschieden

Die Entwicklungen am Markt sind allerdings nicht einheitlich. In Frankfurt am Main gingen die Preise seit dem Höchststand am stärksten um über 13 Prozent zurück. Ähnlich sieht es laut der Analyse in Hamburg aus. Am geringsten sei der Preisverfall in Köln mit knapp über sechs Prozent und Berlin mit knapp unter fünf Prozent.

„Der aus allen 18 Städten zusammengesetzte Preisindex Greix verzeichnet einen Rückgang von etwa neun Prozent. Dies deutet darauf hin, dass der Preisrückgang außerhalb der Top-7 Metropolen geringer ausfiel als innerhalb, da der Preisrückgang des Greix unterhalb des Durchschnitts der Top-7 Städte liegt“, heißt es in der Auswertung.

Kaufoptionen sind 2023 deutlich schlechter

Ähnliche Entwicklungen zeigt der „Immobilienpreis-Index“ der Interhyp AG für das zweite Quartal 2023 auf. Im Vergleich zum ersten Quartal ging es nur um 0,1 Prozent nach oben. Die Entwicklung ist jedoch regional sehr unterschiedlich. So verzeichnete München ein Minus von 1,8 Prozent, Leipzig dagegen ein Plus von 1,3 Prozent (VersicherungsJournal 27.7.2023).

Wie sich aktuell das Verhältnis von Kaufpreis zu Miete entwickelt, hat sich die Stiftung Warentest angesehen. Das schlechteste Kaufpreis-Miete-Verhältnis weisen Berlin mit 35,4 und München mit 32,1 auf. Dagegen ist die Monatsbelastung beim Erwerb im Vergleich zur Miete in Chemnitz, Saarbrücken, Ulm und im Wartburgkreis am günstigsten (24.7.2023).

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Kaufmöglichkeiten in vielen Regionen Deutschlands deutlich verschlechtert. Das zeigt der „Wohnatlas 2023“, den das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) im Auftrag der Postbank, einer Niederlassung der Deutschen Bank AG, erstellte (26.7.2023).