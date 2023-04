Immobilienmarkt: Trendwende mit speziellen Tücken

5.4.2023 – Nach zwölf Boomjahren sinken die Angebotspreise für Wohneigentum erstmals wieder. Ausnahmen sind Berlin und zwei Städte im Ruhrgebiet, wie eine Auswertung von Immowelt zeigt. Trotzdem sind die eigenen vier Wände in deutschen Metropolen nur etwas für Topverdiener. Und selbst auf sie lauert das Risiko einer teuren Anschlussfinanzierung, die sich nicht jeder leisten kann.

In den vergangenen Monaten kam es zu einer Trendwende auf dem Immobilienmarkt. Erstmals seit zwölf Jahren gingen die Preise für Wohneigentum zurück (VersicherungsJournal 27.3.2023). Eine Reaktion auf die geänderte Rahmenbedingungen: Aufgrund der hohen Inflation, gestiegenen Baukosten und einem höheren Zinssatz für die Finanzierung (15.3.2023) sinkt die Nachfrage.

Wie sich diese Faktoren auf die Angebotspreise in 14 deutschen Großstädten auswirken, untersuchte die Immowelt GmbH. Das Unternehmen veröffentlichte die Ergebnisse in seinem aktuellen Preiskompass (PDF, 1,9 MB) fürs erste Quartal.

Zur Methodik

Der Bericht basiert auf Immobilienanzeigen, die im Analysezeitraum auf Immowelt.de veröffentlicht wurden. Auf dem Portal werden unter anderem Eigentumswohnungen in den 14 deutschen Großstädten (mehr als 500.000 Einwohner) offeriert.

Zur besseren Vergleichbarkeit dient eine Standardwohnung als Basis der Auswertung. Die Musterwohnung ist 75 Quadratmeter groß und verfügt über drei Zimmer. Sie liegt im 1. Stock und wurde in den 1990er-Jahren gebaut.

Die neunte Ausgabe des Preiskompasses analysierte die Angebotspreise der Bestandsobjekte zwischen Dezember 2022 und März 2023. Ergebnis: Die aufgerufenen Preise sind in vier von 14 Städten gesunken, in sechs Metropolen blieb das Niveau stabil und in vier stiegen die Forderungen der Verkäufer sogar an.

Angebotspreise stabilisieren sich

Die Autoren der Untersuchung gehen „von einer nachlassenden Dynamik“ auf dem Immobilienmarkt aus. Das belege ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Im vierten Quartal 2022 seien die Angebotspreise noch in allen 14 Städten gesunken (17.1.2023).

„Zum Teil sind die Preise innerhalb eines Quartals um fünf Prozent eingebrochen. In den vergangenen drei Monaten beträgt der maximale Rückgang dagegen nur noch zwei Prozent“, heißt es im aktuellen Preiskompass.

Als mögliche Gründe für das Einpendeln der Kaufpreise nennen die Experten „die gleichzeitige Stabilisierung des Zinsniveaus. Hinzu kommt, dass die Nachfrage im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen ist, sich aber inzwischen ebenfalls stabilisiert hat“.

Zusätzlich habe sich die Zahl der Angebote auf dem freien Markt erhöht, während die Konkurrenz deutlich geringer sei als noch zur Niedrigzinsphase.

Ausnahme Berlin: Preise steigen weiter

Im ersten Quartal blieben die Angebotspreise in den Millionenstädten Hamburg, Köln und München fast stabil. Am teuersten ist nach wie vor die bayerische Landeshauptstadt: Bestandswohnungen kosten aktuell 8.778 Euro pro Quadratmeter, vor einem Vierteljahr waren es 8.822 Euro.

Im Jahresvergleich zeige sich in der süddeutschen Metropole allerdings die Wende: Vor einem Jahr lag das Preisniveau laut Immowelt in München noch bei 9.535 Euro und somit acht Prozent höher als heute.

Ähnlich sieht es im Norden aus: In Hamburg müssen Käufer derzeit 6.404 Euro für den Quadratmeter zahlen. In der Hansestadt war die Spitze vor einem Jahr mit 6.785 Euro erreicht, seit 2022 gingen die Preise um sechs Prozent zurück.

In Berlin zeichnet sich ein gegenläufiger Trend ab. Nach einem Plus von zwei Prozent kostet der Quadratmeter in der Hauptstadt aktuell 5.150 Euro und liegt damit auf Vorjahresniveau. Immowelt führt das auf das ungebrochene Interesse vermögender ausländischer Investoren zurück. „Denn das Preisniveau ist für die Größe und Bedeutung der Stadt noch vergleichsweise niedrig“, heißt es dazu.

Kaufpreisentwicklung Bestandswohnungen vom 1. Januar bis 1. April 2023 (Bild: Immowelt)

Im Ruhrgebiet: Schnäppchen möglich

Leichte Korrekturen verzeichneten die angebotenen Wohnobjekte in Frankfurt am Main und in Stuttgart. In der Finanzmetropole gaben die Angebotspreise um ein Prozent nach, in der schwäbischen Landeshauptstadt um zwei Prozent.

Verkäufer müssen sich hier aber keine Sorgen über Wertverluste machen. Aufgrund ihrer Wirtschaftskraft und folglich ihrer hohen Anziehungskraft sind die Preise laut Preiskompass nach wie vor hoch. In Frankfurt müssen Käufer derzeit 5.934 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen und in Stuttgart 5.155 Euro.

Gegen den Trend legten dagegen Bestandswohnungen im Ruhrgebiet zu. In Essen verteuert sich Wohneigentum innerhalb eines Vierteljahres um fünf Prozent auf 2.781 Euro, in Dortmund klettern die Angebotspreise um drei Prozent auf 2.776 Euro pro Quadratmeter.

Preiswerter sind Wohnungen nur im Osten Deutschlands. In Leipzig kostet der Quadratmeter aktuell 2.571 Euro (plus ein Prozent) und in Dresden 2.718 Euro (keine Veränderung). Damit ist auch in den ostdeutschen Großstädten der Abwärtstrend fürs erste gestoppt.

Teure Anschluss-Finanzierungen werden zum Risiko

Wer bei Bauzinsen von über vier Prozent in eigene vier Wände investieren will, braucht ein ausreichend hohes monatliches Einkommen und ein Darlehen mit sehr guten Konditionen. Die Stiftung Warentest hat für die aktuelle Ausgabe von Finanztest verschiedene Beispiele der Eigenheimfinanzierung unter die Lupe genommen (28.3.2023).

Das Fazit der Tester fällt für Verbraucher ernüchternd aus: „Wer heute ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss sich eine Monatsrate von 2.000 Euro und mehr leisten können – Nebenkosten kommen noch hinzu.“ Und der Anstieg der Bauzinsen macht eine Anschluss-Finanzierung oft teurer und bringt auch gutverdienende Kreditnehmer in die Bredouille.

„Die deutlich höhere Zinslast für Anschlusskredite wird insbesondere die Verbraucher treffen, die beim Kreditabschluss in einer Niedrigzinsphase knapp kalkuliert haben. Und das sind nicht wenige“, sagte der Chef der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, dem Handelsblatt (hinter der Bezahlschranke).

Eine „akute Zunahme“ bei Zwangsversteigerungen sei derzeit zwar nicht erkennbar. „Mittelfristig dürfte sich das ändern“, so der Experte. Damit würden Sparer, trifft die Prognose von Hantzsch ein, nicht nur ihr Eigenheim verlieren, sondern auch einen Großteil ihrer Altersvorsorge.